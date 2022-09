Bonus Pneumatici, prima l’annuncio poi la smentita: provvedimento ritirato

Gia da mesi si parlava del bonus pneumatici, misura che doveva essere inserita nel DL energia. L’uso del condizionale è tuttavia d’obbligo in quanto il provvedimento è stato ritirato. Al momento, quindi, chi fosse in procinto di acquistare dei nuovi pneumatici non potrebbe godere di tale agevolazione.

Cosa prevedeva il bonus pneumatici

Per sostenere coloro che avessero deciso di acquistare delle nuove gomme per l’auto, il governo aveva deciso di mettere a punto un’agevolazione ad hoc, per l’appunto nota come bonus pneumatici. Quest’ultima, inserita nel DL energia, si applicava all’acquisto di pneumatici di classe A o B ed è stata fatta per il trasporto su strada con l’intenzione di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Inserito in un fondo da 20 milioni di euro, esso sarebbe stato atto alla concessione per l’acquisto di quattro pneumatici di classe C, fino ad esaurimento. Il bonus in questione avrebbe inoltre consentito di risparmiare dal 5 al 7% del carburante, riducendo gli spazi di frenata fino al 30%.

Ritirato il provvedimento

Come anticipato, in merito all’agevolazione sopra descritta l’uso del condizionale è d’obbligo. Infatti, nonostante il bonus fosse stato oggetto, nei mesi scorsi, di una proposta di legge quest’ultima successivamente — complice la caduta del governo e le conseguenti elezioni — è stata ritirata e non più discussa. Dunque, almeno per il momento e a differenza di quanto prospettato, nessun bonus pneumatici è stato approvato da parte del governo.