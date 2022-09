Bollette acqua, luce e gas, arriva un bonus di 600 euro: ecco cos’è e a chi spetta

C’è un nuovo bonus per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas dal valore di 600 euro. E’ una delle novità introdotte dal Decreto Aiuti Bis.

Bonus 600 euro per le bollette: cos’è

Si tratta di un’agevolazione introdotta con l’obiettivo di aiutare le famiglie italiane a contrastare gli effetti del caro energia ma non si tratta di un vero e proprio bonus. E’ infatti un fringe benefit, cioè uno di quei benefici che fanno parte del welfare aziendale e che le aziende possono erogare ai propri dipendenti attraverso beni e servizi.

L’articolo 12 del decreto legge n. 115/2022 ha portato a 600 euro la soglia di esenzione per i fringe benefit. Tra questi si è aggiunta la possibilità per le imprese di aiutare i propri lavoratori nel pagamento delle bollette. Queste potranno quindi decidere di aggiungere tra i propri benefit anche il pagamento o il rimborso delle utenze. Secondo La Repubblica, nei calcoli del governo questa misura vale 81,9 milioni di euro.

Bonus 200 euro per il carburante

Per il datore di lavoro sono soldi interamente deducibili, che vanno a ridurre l’imponibile fiscale della società. Per il lavoratore sono somme nette, non soggette a contribuzione né a prelievo fiscale. Oltre a questo bonus da 600 euro, rimane sempre attivo quello da 200 euro per il carburante, introdotto dal decreto Ucraina-bis.