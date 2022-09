Bonus Teleriscaldamento 2022: che cos’è, importi e requisiti

Il bonus teleriscaldamento è stato rinnovato anche per la stagione invernale 2022. Ci sono anche delle novità importanti, come l’innalzamento della soglia ISEE per richiedere il bonus.

Bonus riscaldamento: cos’è

Il bonus teleriscaldamento è un’agevolazione erogata da Iren. Si tratta di uno sconto direttamente sulle bollette a carico dell’azienda per dare sostegno alle famiglie svantaggiate a livello economico. L’agevolazione prevede un importo massimo di 747 euro per le famiglie con più di quattro componenti e di 536 euro per le famiglie fino a quattro componenti.

Domanda e requisiti

Per il 2022 la soglia Isee richiesta per poter beneficiare del bonus è stata aumentata a 20mila euro. Inoltre, se i cittadini avranno un risparmio nei consumi di almeno il 10% nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023, la soglia Isee verrà alzata a 25mila euro. Il bonus può essere richiesto da tutti i clienti domestici di Iren che dispongono di un contratto di teleriscaldamento per la propria abitazione; dai clienti che hanno la propria residenza anagrafica in uno dei Comuni serviti dall’azienda per le forniture di gas, quali Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli e Torino.