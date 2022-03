Bonus Revisione Auto 2022: importo, a chi spetta, quando e come fare domanda

Bonus Revisione. La data in origine era il 1 marzo, per l’attivazione del suddetto bonus. Poi, l’hanno fatto slittare direttamente al mese di Maggio 2022. Il motivo è quello di permettere a coloro che hanno effettuato la revisione nel 2021 di avere, in questo modo, più tempo a disposizione. Ecco, di seguito, e nel dettaglio, le nuove scadenze e date da tenere sotto controllo.

Bonus revisione: cambio date

Il nodo cruciale da dover sbrogliare, a questo punto, è sicuramente quello delle date e delle scadenze da rispettare per la presentazione della domanda. Le nuove scadenze, ora, prevedono il 30 Aprile 2022 come termine ultimo per poter presentare la domanda, per coloro che hanno effettuato la revisione dell’automobile tra il 1° Novembre 2021 e il 31 Dicembre 2021. Tutti gli altri, invece, che hanno compiuto la revisione nel 2022 potranno presentare la domanda da Maggio.

Il bonus in particolare

Nel complesso, si tratta di un incentivo ideato da Governo per consentire a chi ha effettuato le revisione auto, di poter ammortizzare la spesa, così da riottenere la parte in aumento a causa della subentrata inflazione. L’indennizzo in questione, offerto è di circa 9,95 euro. L’obiettivo è quello di compensare l’aumento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore. Ricordiamo che effettuare la revisione è obbligatorio da moltissimi anni, soprattutto dopo il raggiungimento di una specifica soglia di chilometri.