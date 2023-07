Bonus ristrutturazione, si cumula con altre agevolazioni: quali?

Bonus ristrutturazione può essere cumulato ad altre agevolazioni? Per trovare risposta a questa domanda bisogna analizzare la circolare numero 17/ dell’Agenzia delle Entrate, anche se il Fisco non sembra essere favorevole a questa possibilità. Ma andiamo, intanto, ad analizzare il bonus ristrutturazione che prevede una detrazione del 50% su una spesa massima di 96mila euro.

Bonus ristrutturazione nei condomini e nelle unità immobiliari singole

Si tratta di un limite di spesa annuale che riguarda il singolo immobile. Ma riguardo a lavori sostenuti in edifici condominiali, la detrazione è relativa a: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo oltre che alla ristrutturazione edilizia. Una scaletta della quale si tiene conto anche per le singole unità immobiliari, nelle quali, però, fa eccezione la manutenzione ordinaria. Seppure uno dei limiti imposti è che si tratti di interventi che vengano fatti su edifici preesistenti e non di nuova costruzione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate sul cumulo di agevolazioni al bonus ritrutturazione

Resta la domanda: il bonus ristrutturazione possa essere cumulato ad altre agevolazioni? A tale riguardo interviene una circolare dell’Agenzia dell’Entrate del 26 giugno scorso. In relazione a interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus non effettuati congiuntamente, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, diversi da quello che hanno diritto al Superbonus e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, è stabilito che ‘Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione’.