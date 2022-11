Bonus rottamazione tv e decoder: a chi spetta e come richiederlo, domande fino al 12 novembre 2022

Il 12 novembre 2022, ovvero tra pochi giorni, verranno sospese le richieste per il “Bonus rottamazione tv e decoder”, con la piattaforma adibita alla registrazione che verrà chiusa. Il sito, messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per chiedere l’incentivo statale, verrà disattivato e successivamente chiuso. Quindi per i cittadini interessati, urge la necessità di registrarsi quanto prima se desiderosi di poter beneficiare dell’aiuto.

Il Bonus rottamazione tv e decoder

Ancora pochi giorni per richiedere il bonus TV. Parliamo del contributo di 100 euro riconosciuto in favore di chi decide di rottamare il suo vecchio televisore. In realtà, le scelte sono due: o si cambia la TV o sia acquista il decoder, anch’esso agevolato. Infatti, si tratta di una scelta obbligata se si vuole continuare a guardare i programmi TV, una volta definitivo il passaggio con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre (DVB-T2 – HEVC MAIN 10).

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti: essere residenti in Italia; rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018; essere in regola con il pagamento del canone Rai. Quando si parla di bonus tv si fa riferimento all’agevolazione riconosciuta in favore dei contribuenti per la sostituzione del vecchio televisore. In particolare, il passaggio alla nuova tecnologia del digitale terrestre determinerà l’inadeguatezza di molte tv a ricevere il nuovo segnale.

Il Bonus TV

Da qui, il bonus agevola l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10. Per ottenere il bonus, è necessario rottamare contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10. Attenzione, rispetto al bonus TV – DECODER per il quale è richiesto un ISEE non superiore ai 20.000 euro, per il bonus tv ordinario non sono previsti limiti ISEE.

In un avviso pubblicato sul sito del Mi.Se. viene comunicato che i fondi destinati al bonus stanno per esaurirsi. In particolare:

Dunque, c’è tempo fino al 12 novembre per richiedere il bonus tv e il bonus TV decoder.

Dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, infatti, la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

Il Ministero competente ha già fatto presente di aver richiesto il rifinanziamento del bonus. Non rimane che attendere prossime news in merito.

Resta, invece, ancora attivo il Bonus Decoder a Domicilio che prevede la fornitura, in collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.