Bonus Sociale 2022, nuove misure contro il caro bollette: a chi spetta, importo, Isee e novità

Bonus 2022. La lotta ai rincari di luce e gas continua senza sosta. Milioni gli italiani che stanno cercando in tutti i modi di far fronte al meglio al brusco incremento dei prezzi in bolletta che, assieme all’incremento del carburante, potrebbe diventare un grossa spina nel fianco per molte famiglie.

Nuovo decreto energia: le novità

Nelle ultime ore è stato, pertanto, approvato il nuovo decreto energia il cui obiettivo è quello di introdurre ulteriori aiuti alle famiglie e alle imprese, al fine di appianare i bruschi effetti dei rincari di luce e gas. Si tratta di una manovra che tenta di dare un sussidio in un periodo di forte crisi interna, oltre che estera.

Estensione della fascia ISEE

Tra le misure prese in considerazione dal nuovo provvedimento, c’è sicuramente l’estensione del bonus sociale ad oltre un milione di famiglie in più, grazie soprattutto all’innalzamento della soglia ISEE. Ma quali sono le altre novità? Vediamo di scoprire insieme, e nel dettaglio, tutte le innovazioni presentate dal bonus in questione. Nel dettaglio, il provvedimento apre la misura a oltre 5 milioni di nuclei familiari, come effetto dell’innalzamento della soglia ISEE per poter usufruire del bonus. Ora, tale soglia, passa infatti da 8.625 a 12.000 euro per il periodo che va dal 1 aprile al 31 dicembre 2022.

Contratti di fornitura

Oltre a considerare il quadro ISEE del proprio nucleo familiare, per accedere al bonus in questione bisogna rispettare un’ulteriore condizione: e cioè uno dei componenti del nucleo deve necessariamente essere l’intestatario di un contratto di fornitura elettrica/gas/idrica con tariffa per usi domestici. Oppure usufruire di una fornitura condominiale di gas e/o acqua. Tutti i cittadini possono visionare lo stato di avanzamento della propria pratica collegandosi alla sezione riservata “Controlla online la tua pratica” sul sito di www.servizioelettriconazionale.it.