Nuovo bonus da 1000 euro per chi ha figli: ecco a chi spetta e come fare domanda

Bonus figli: in arrivo un altro sussidio a sostegno dei nuclei familiari. Tanti i bonus proposito per questo 2022: si va da quelli edilizi a quelli della cultura, e ancora moltissimi sono quelli relativi ai figli. Scopriamo questa nuova misura di sostegno da ben 1000 euro, che, come spesso capita, sarà legata all’ISEE. Ma chi può richiederlo? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Bonus figli: in arrivo un nuovo sussidio

Per prima cosa bisogna dire che si tratta di una misura per chi ha figli piccoli o adolescenti: è un sussidio che servirà a sostenere l’educazione dei minori sul versante della musica. Non si tratta di un sostegno nuovo, esisteva già ma aveva un massimo di 200 euro. Questo del 2022, invece, è tutt’altra cosa e può arrivare fino a 1000 euro. Avviene una detrazione fiscale del 19% che si potrà inserire nella dichiarazione dei redditi: varrà per l’iscrizione dei minori alle scuole di canto o musica.

Come ottenere il bonus

Ciò che è vincolante per questo bonus è il reddito: lo possono richiedere coloro che hanno un ISEE inferiore a 36mila euro annui. In precedenza il limite era di 30mila euro annui, ma è stato alzato. La detrazione dell’Irpef sarà del 19%: è importante, quindi, che le famiglie conservino le ricevute fiscali quando pagano le scuole di canto, bande musicale, le scuole coreutiche o di musica. L’età dei minori che usufruiranno di questi vantaggi è la fascia dai 5 ai 18 anni. Ma come fare la richiesta? In verità non c’è una domanda, la detrazione andrà in automatico nel momento della compilazione del modello 730, riempiendo gli appositi spazi.

Leggi anche: Offerte MediaWorld, smart tv e soundbar in sconto per il Red Weekend il 12 e 13 marzo 2022