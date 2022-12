Bonus taxi a Roma: a chi spetta e quali sono i requisiti per richiederlo

È stata confermata anche per quest’anno l’iniziativa del comune di Roma denominata «Buoni Viaggio Roma» con cui si offrono a determinate categorie sconti e tariffe agevolate per chi si sposta in taxi o con Ncc nella capitale. L’iniziativa era nata ad ottobre dello scorso anno ed ora è stata confermata anche per dicembre 2022.

Il bonus taxi a Roma

Potranno usufruire dei buoni sconto i cittadini maggiorenni e quelli con disabilità con i secondi che usufruiranno di uno sconto fino al 100% della corsa. Vediamo come fare per ottenere i buoni sconti e come funziona l’iniziativa. Roma Capitale per tutto il mese di dicembre 2022 ha approvato le «linee d’indirizzo per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio taxi e di noleggio con conducente, mediante l’erogazione di buoni viaggio, per specifiche categorie di utenti».

In particolare la scontistica potrà essere sfruttata da tutti i cittadini maggiorenni e le persone con disabilità certificata dalla Commissione medica competente, rientrante nelle tipologie di cui all’allegato 3 del DPCM 159/2013, che non usufruiscono, allo stato attuale, di ulteriori agevolazioni economiche previste da Roma Capitale. Per i maggiorenni i buoni viaggio prevedono uno sconto del 50% sul costo della singola corsa (fino a un massimo di € 20) con un plafond massimo di € 400 per tutti gli spostamenti effettuati con servizio taxi/ncc in possesso di regolare autorizzazione di Roma Capitale.

Per i cittadini con disabilità

Per i cittadini con disabilità lo sconto sale al 100% della corsa singola (fino a un massimo di € 40) con un plafond massimo di €400 da utilizzare sempre con servizio taxi/ncc in possesso di regolare autorizzazione di Roma Capitale. Ogni utente, che sia appartenente alla categorie dei maggiorenni o delle persone con disabilità potrà sfruttare al massimo 2 buoni viaggio al giorno entro il 31 dicembre e non sarà possibile utilizzare taxi o ncc appartenenti a parenti diretti o collaterali fino al IV grado. L’importo della corsa andrà saldata esclusivamente con carta di credito/bancomat in possesso dell’autista.

Come richiedere i buoni sconto per i taxi?

La procedura per richiedere i buoni taxi Roma è partita lo scorso 1° dicembre quando sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it è stata aperta la procedura di registrazione sia per gli utenti destinatari dell’agevolazione, sia per gli operatori Taxi/Ncc di Roma Capitale. La registrazione sul portale può avvenire tramite SPID, CIE o CNS. Per chi si è iscritto già lo scorso anno può accedere anche con le medesime credenziali. Chi si è iscritto ma non ricorda la password ne potrà richiedere una nuova accedendo al link «reset password».

I nuovi iscritti con disabilità che non hanno partecipato all’iniziativa dello scorso anno dovranno entro 15 giorni dalla registrazione inviare a buoniviaggioroma@romamobilita.it la certificazione medico-legale che comprovi l’appartenenza alla categoria di disabilità. La prima cosa da fare è verificare che il taxi/ncc sia registrato al sistema Buoni Viaggio Roma e che sia dotato di POS per pagamenti con carta di credito o bancomat. A questo punto l’utente entro il termine della corsa potrà richiedere dalla propria area riservata sul sito buoniviaggioroma.romamobilita.it il voucher contenente un QR Code o un codice PNR da esibire al conducente.

L’autista inquadrerà o scriverà il codice del buono, dalla sua piattaforma inserirà l’importo totale della corsa che automaticamente sarà scalato dello sconto. A quel punto il cliente potrà pagare la cifra tramite moneta elettronica. Sempre l’autista dovrà caricare sul sito entro 48 ore dal fine corsa l’immagine della ricevuta di avvenuto pagamento della quota a carico dell’utente. Dalla piattaforma sarà possibile inoltre consultare tutte le corse effettuate con lo sconto tramite lo storico.