Bonus tende da sole 2023: a chi spetta, requisiti, come richiederlo. Già da oggi, si potrà presentare la domanda per chiedere l’agevolazione per l’installazione di tende in casa. Il governo guidato da Giorgia Meloni, ha pensato al sovvenzionamento di questo aiuto per permettere ai cittadini di installare, nelle loro case, tutti gli strumenti in difesa del sole. Tale aiuto, è sta confermato dall’ordimento italiano anche per il biennio 2023-2024.

Il bonus tende da sole

L’agevolazione, è tra le molteplici che riguarda la formula dell’Ecobonus. In questo caso, si tratta di incentivi per tutti quei cittadini che vogliono compiere, nelle loro abitazioni, opere di ristrutturazione edilizia e legate all’efficientamento energetico. Tale agevolazione fiscale, sarà riconosciuto sia nel 2023 che nel 2024. L’aiuto, è pensato per l’installazione nelle abitazioni di opere adibite alla schermatura solare. Tra queste, rientrano anche le chiusure tecniche mobile oscuranti.

Come sappiamo, il bonus è vivo dal 2020, quando venne introdotto dal Governo guidato dall’ex premier Giuseppe Conte. Colui che vorrà richiedere il bonus e poi utilizzarlo, potrà avere tre alternative per fruire dell’aiuto statale. In tal senso:

detrazione IRPEF in 10 anni a rate;

cessione del credito d’imposta ad un soggetto terzo;

sconto diretto in fattura.

A chi spetta questo bonus?

Il termine per chiedere il “Bonus tende da sole”, è datato al 2024. Questo, perché l’aiuto statale era già stato prorogato in passato. Chi vorrà richiedere l’abilitazione al bonus, dovrà appartenere alle seguenti categorie:

proprietari di singoli immobili residenziali;

proprietari di parti comuni di edifici residenziali, ovvero condomini;

contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica;

possessori del diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Tutti i contribuenti interessati a ottenere il “Bonus tende da sole”, dovranno sottostare alle condizioni imposte dall’ENEA. Le persone che intendono, invece, beneficiare della detrazione fiscale, dovranno effettuare l’accesso online all’Area Utenti del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.