Superbonus, torna lo sconto in fattura per infissi e caldaie? Cosa sappiamo, ultime news. Sarà un Superbonus pieno di novità, quello pensato dal governo guidato da Giorgia Meloni. Non solo sconti all’interno della fattura, ma anche particolari attenzioni agli inquilini dentro le case popolari. Infatti tra gli emendamenti che compaiono all’interno del “Superbonus 110”, oltre allo sconto in fattura, si registra anche la possibilità di deroghe sugli aiuti per i lavori sugli infissi e caldaie.

Le novità del Superbonus 110

Gli emendamenti proposti dal governo di Giorgia Meloni, attendono però ancora il parere favorevole della Commissione Finanze. Questo, almeno sentendo le voci vicine al Governo, dovrebbero sbloccare la situazione del “Superbonus 110”, che si era arenata da febbraio. Come visibile, sono state necessarie delle modifiche. Secondo le fonti dell’Esecutivo, sarebbero state messe in pratica con “l’intenzione di non danneggiare ulteriormente cittadini e imprese edili” interessate dall’aiuto governativo.

Dopo lo sconto in fattura per l’installazione di infissi e caldaie nuove, confermata la proroga anche per i possessori di villette. Questo grazie agli emendamenti del decreto-legge 11/2023, oggi all’esame della Commissione Finanze della Camera e che dovrà riguardare le proposte urgenti in tema di “cessione dei crediti. Ritornerà, tra le altre proposte interne al “Superbonus 110”, anche il famoso sconto in fattura. Questo dovrebbe essere stabilito dal governo come comunicato legge, evitando di fatto la lunga procedura per il decreto-legge.

Obiettivo 31 marzo

Secondo le fonti vicine al governo, l’obiettivo è quello di far rientrare la riforma nella scadenza del 31 marzo 2023. Tra queste, anche le cessioni e gli sconti che hanno iniziato l’iter, senza però giungere al termine. Lo sconto in fattura, sarò legato solamente al “Sismabonus”. Tale formula, dovrebbe andare a toccare quei 140 Comuni toccati dal terremoto del Centro Italia, che hanno subito danneggiamenti durante il sisma. Tale sconto in fattura, inoltre, sarà previsto anche per l’Istituto autonomo case popolari e le Onlus.