Manifestazione Superbonus oggi a Roma contro il Governo: in Piazza anche i metalmeccanici

Doppia manifestazione oggi a Roma contro il Governo. Nel mirino, in una delle due iniziative in programma, la decisione di bloccare la cessione dei crediti per l’ecobonus da parte dell’Esecutivo; inoltre scenderanno in piazza sempre oggi anche i metalmeccanici che hanno indetto un sit-in nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Manifestazioni contro il Governo oggi a Roma 23 febbraio 2023

Questi i dettagli. La prima mobilitazione sarà dalle 9,30 alle 14.00, e riguarda l’iniziativa dei metalmeccanici in via Molise nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Attese in questo caso 200 persone con possibili chiusure al traffico (anche sulla vicina via di San Basilio) e deviazioni per i bus. Dalle 10.00 alle 13.00 invece, in via XX Settembre, nel parcheggio antistante la sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ci sarà anche la manifestazione per “protestare contro la decisione del Governo sul “no alla cessione dei crediti” per l’ecobonus”.

📢 #Roma #Manifestazione – XX Settembre 📅⏲ Dalle 10 alle 13 nei pressi del Ministero dell’Economia e delle Finanze 🧑‍🤝‍🧑 Manifestazione per “protestare contro la decisione del Governo sul “no alla cessione dei crediti” per l’ecobonus”#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) February 23, 2023

Aumento pensioni: ecco da quando e di quanto dopo lo stop al Superbonus

Manifestazioni Roma, gli appuntamenti dei prossimi giorni

Quelle di oggi non saranno le uniche manifestazioni in programma nella Capitale. Venerdì 24 febbraio, a San Lorenzo, dalle 15.00 alle 19.00, avrà luogo una manifestazione contro la guerra in Ucraina indetta dal Movimento per il diritto all’abitare da piazzale Tiburtino a viale Gobetti. Percorso lungo piazza e via di Porta San Lorenzo, piazzale Sisto V e viale Pretoriano. All’iniziativa è prevista la presenza di 300 persone. Entro le 12, dovranno essere rimossi i veicoli in sosta su piazzale Tiburtino e in via Gobetti dl civico 2 a viale Pretoriano.

Sabato 25 febbraio

Diverse le iniziative in programma anche nel weekend a Roma. Dalle 14 alle 19 ad esempio manifestazione per la pace in piazza Santi Apostoli. Attese 500 persone. Dalle 15 alle 18 manifestazione sempre “per la pace” a Centocelle. Circa 300 persone si muoveranno in corteo da piazza di San Felice da Cantalice per arrivare in piazzale delle Gardenie dopo aver percorso via dei Castani, piazza dei Mirti, piazza dei Gerani e viale delle Gardenie. Infine , dalle 17,30 alle 20,00, fiaccolata lungo via dai Fori Imperiali sino alla piazza del Campidoglio. La manifestazione è promossa a un anno dal conflitto in Ucraina da “Europe for Peace”, un coordinamento di associazioni, sindacati, espressioni della società civile, tra i cui promotori è la Comunità di Sant’Egidio. Entro le 8 dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta nel tratto di via dei Fori Imperiali tra via San Pietro in Carcere e piazza della Madonna di Loreto, comprese le due aree di parcheggio all’altezza della Colonna Traiana e del Vittoriano.

Domenica 26 febbraio