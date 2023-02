Scioperi marzo 2023, dai mezzi pubblici agli aerei: ecco quando e dove, il calendario con le date

Il calendario degli scioperi di marzo 2023, tutte le date da cerchiare in rosso in agenda. Si preannuncia un mese caldo quello che sta per iniziare con tante mobilitazioni al livello nazionale annunciate dai Sindacati. Si parte dal trasporto pubblico fino ad arrivare al comparto aereo. Diverse le iniziative che avranno luogo nei prossimi giorni: vediamo quando e dove.

Sciopero aerei marzo 2023

La prima data da tenere a mente è quella del 2 marzo quando, nel pomeriggio, inizierà lo sciopero di 24 ore che interesserà il comparto aereo. Coinvolto il personale navigante tecnico della società Poste AIR Cargo: la mobilitazione inizierà dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo e terminerà alla stessa ora del giorno successivo. Lo sciopero ha carattere nazionale.

Altre iniziative il 17 marzo

Sempre nel comparto aereo una seconda mobilitazione avrà luogo il 17 marzo 2023. In questo caso l’iniziativa sindacale interesserà i lavoratori delle imprese di servizi aeroportuali di handling e sarà di 24 ore. Ad indire lo sciopero è il sindacato Flai Trasporti e Servizi; lo stesso giorno, al livello locale, a Milano per la precisione, iniziativa analoga promossa dal Sindacato OSR CUB Trasporti: in questo caso è il personale addetto alla security della Società SEA Aeroporto di Milano Linate ad essere coinvolto. E ancora. Sempre il 17 marzo il Sindacato CUB, tornando al livello nazionale, incrocerà le braccia per 24 ore: a fermarsi saranno in questo caso i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti.

Sciopero generale settori pubblici e privati 8 marzo 2023

In occasione della Festa delle Donne, l’8 marzo, sciopero generale dei settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. La mobilitazione riguarderà l’intera giornata anche se per ogni comparto ci saranno modalità di svolgimento differenti (tutte le informazioni a questo link). Ad indire lo sciopero varie sigle sindacali: SLAI-Cobas, Cub, USB, Orsa Ferrovie, ADL-Cobas.

Ultime news scioperi marzo 2023

Al momento sono questi i principali scioperi che avranno luogo a marzo 2023. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati non appena disponibili. Tutte le news sulle mobilitazioni a Roma e al livello nazionale su www.ilcorrieredellacitta.com.

