Sciopero trasporti Roma venerdì 17 febbraio 2023: orari e fasce di garanzia per metro e bus

Roma. In arrivo c’è una nuova giornata di scioperi per il trasporto pubblico locale, e non a caso la data sarà quella di un bel venerdì 17 febbrai 2023. Il blocco coinvolgerà Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl. Dunque, per la giornata di venerdì 17 febbraio ecco che bus, tram e metro si fermeranno per tutta la durata del giorno, per 24 ore. La protesta scioperante è stata innescata dal sindacato Usb Lavoro Privato, cui si aggiunge quella di Fast Confsal (che ha limitato l’astensione a 4 ore). Insomma, meglio tenersi aggiornati per non rischiare di trovare sorprese durante il tragitto da casa a lavoro, ecco tutte le info utili sugli orari e la mobilità prevista per domani, venerdì 17 febbraio 2023.

Come confermato e scritto anche sul sito del ministero delle Infrastrutture, la protesta portata avanti dalle associazioni coinvolte è stata proclamata a livello nazionale per 24 ore. Nel dettaglio, però, nella città di Roma i mezzi del trasporto pubblico si fermeranno dalle 8.30 alle 17 e dalle 20.00 a fine servizio. Nel blocco indetto per la giornata di settimana prossima saranno coinvolte anche le ferrovie ex concesse, la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo. Astral conferma che le modalità saranno le medesime, così come gli orari del blocco: dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 sino a fine servizio.

Nel dettaglio, come ha fatto sapere Atac, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”). Resta garantito, invece,

il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444. Nella giornata di domani, venerdì 17 febbraio:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

Nella notte tra il 17 e il 18 febbraio non saranno garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24. Così come non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444. Resta garantito, invece, il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

L’ultimo sciopero a Roma revocato

L’ultima volta che uno sciopero sul trasporto pubblico si era affacciato sulla città di Roma era stato indetto solamente dall’azienda di trasporto Atac, e con ogni probabilità avrebbe paralizzato l’intera città per la giornata dello scorso 16 gennaio 2023. Tuttavia, però, dopo un insperato accordo con i sindacati attivi nell’azienda era stato revocato. La soluzione era stata trovata con le sigle sindacali di Faisa Cisal e Fast Confsal, che avevano così permesso di non bloccare il trasporto pubblico.