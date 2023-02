Lavori Metro A a Roma, Gualtieri: “Binari del 1970, andavano cambiati 15 anni fa”

Il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè e il direttore generale dell’Atac Alberto Zorzan, hanno voluto effettuare un sopralluogo notturno alla stazione di Cinecittà, metro A, per verificare l’andamento dei lavori in corso sulla linea della metropolitana.

Il Sindaco fa il punto sui lavori in corso

È stato il primo cittadino a spiegare sul suo profilo social i lavori che si stanno svolgendo: “Ogni notte sulla linea della Metro A, dalle 21 alle 4.30 del mattino, una squadra specializzata di operai interviene per sostituire completamente oltre 50 metri di binari. Un lavoro enorme di sostituzione di tutto l’armamento ferroviario di fine degli anni ’70, ormai logorato, per una lunghezza complessiva di 25 km, che andava fatto più di 15 anni fa e che provoca spesso disservizi. Noi lo stiamo portando avanti, notte dopo notte, per 18 mesi, con determinazione, consentendo che la metro il giorno dopo possa rientrare in servizio normalmente. Grazie davvero agli operai specializzati, ai tecnici, agli operatori e ad Atac per questo lavoro gigantesco che restituirà alle romane e ai romani, finalmente, una rete metropolitana più efficiente e sicura”.

Il primo cittadino chiarisce anche le motivazioni dei disagi sui mezzi pubblici

Ma i disagi per i cittadini e i turisti che utilizzano i mezzi pubblici restano. Sono ancora tante, troppe, le proteste dovute ai disservizi provocati dal servizio di trasporto pubblico. Su questo punto il sindaco Gualtieri ha dichiarato al Messaggero che la rabbia sia generalizzata “i binari sono del 1970 e la loro vita dura circa 30 anni, andavano sostituiti 15 anni fa, non è stato fatto. Adesso si stanno svolgendo come da programma”.

Anche l’assessore alla Mobilità Patanè è intervenuto in merito sottolineando che si tratta di lavori che saranno portati a compimento entro 4 o 5 anni. Mentre il direttore generale dell’Atac ha evidenziato come i disagi siano causati dalle aree sulle quali bisogna ancora intervenire, ma si tratta di lavori che stanno andando avanti come da cronoprogramma.