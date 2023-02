Stadio Roma a Pietralata, al via il progetto: ‘Si inizia nel 2024’

Roma avrà un nuovo stadio in zona Pietralata e i lavori dovrebbero partire nel 2024 e terminare nel 2027. È stato il sindaco Roberto Gualtieri a darne notizia, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta ieri 7 febbraio 2023, sottolineando: “La Giunta comunale ha votato la delibera sul pubblico interesse al nuovo stadio di Roma”.

L’annuncio del Sindaco nel corso di una conferenza stampa

Un annuncio importante per la Capitale e soprattutto per le due squadre capitoline, la Roma e Lazio, che in più occasioni avevano criticato le condizioni nelle quali versa l’Olimpico. Una novità annunciata dal primo cittadino alla presenza del Ceo della Roma Pietro Berardi, degli assessori all’Urbanistica, allo Sport, Maurizio Veloccia e Alessandro Onorato. Entro la fine di quest’anno verrà consegnato il progetto definitivo insieme al disegno architettonico estetico. Il cantiere, invece, dovrebbe essere aperto nel 2024 e i lavori portati a termine entro tre anni in occasione del centenario della As Roma.

La delibera di Giunta

Con la delibera dell’esecutivo è stato stabilito che non esistono motivi ostativi che impedivano di approvare il progetto. Il testo nel provvedimento di Giunta ora deve essere esaminato e approvato dal IV Municipio Tiburtino e dalle Commissioni consiliari che esprimeranno un parere obbligatorio ma non vincolante, proponendo eventuali emendamenti. Poi toccherà al Consiglio comunale pronunciarsi definitivamente con votazione.

Verrà, in seguito predisposto il progetto definitivo che prevede uno stadio con una capienza massima di 62mila posti e una serie di infrastrutture collaterali per un importo di spesa complessiva pari a 528 milioni di euro. Sono diverse le prescrizioni che dovranno essere rispettate: il numero dei parcheggi, che il cantiere provochi il minor impatto possibile all’ospedale Pertini e l’attenzione massima ai collegamenti stradali con relativa preoccupazione affinchè la zona sia garantita da mezzi del trasporto pubblico.

L’ultima parola spetterà alla Regione

Dopo il progetto definitivo la palla passerà alla Regione che convocherà una conferenza nella quale decidere in merito, tenendo conto anche del dibattito pubblico e della ricaduta della nuova struttura nel quartiere di Pietralata dove si punta alla valorizzazione delle attività presenti e al rilancio di aree verdi.