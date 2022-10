Roma, il ministro dello Sport: “Il nuovo Stadio si deve fare e si farà”

Il nuovo ministro dello Sport del Governo Meloni, Andrea Abodi, sembra deciso a portare avanti il progetto di un nuovo Stadio a Roma. Un piano che comprende un obiettivo: ospitare gli Europei del 2032. Un intervento del quale il neo Ministro è convinto, tanto da aver dichiarato: “Si deve fare, succederà perché sono convinto che gli Europei 2032 ce li assegneranno se dimostreremo affidabilità, se avremo un dossier valido e non un libro dei sogni. Abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto su cui misureranno la nostra affidabilità”.

Un nuovo Stadio in vista degli Eurpei 2032

Un progetto che prevede la realizzazione di una nuova struttura sportiva da far sorgere a Pietralata e che abbia la capacità di ospitare 62mila spettatori. Un impianto da sottoporre alla Uefa per potersi aggiudicare gli Europei 2032. Va dritto per la sua strada Abodi che punta sul rilancio delle strutture sportive, non solo quella capitolina, ma degli impianti portivi in generale, sottolineando l’importanza che essi siano affidabili.

La realizzazione di un nuovo Stadio dovrebbe arrivare anche a portare pace in casa giallorossa e biancoceleste, viste le critiche mosse da Sarri e Mourinho su un rettandolo di gioco poco consono alle necessità. Proteste per le quali, solo qualche giorno fa era stato convocato un tavolo tecnico al fine di cercare una soluzione. Forse la soluzione è arrivata con il nuovo Ministro: Uno Stadio tutto nuovo.