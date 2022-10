Giuramento Governo Meloni sabato 22 ottobre 2022: a che ora e dove vederlo in diretta tv

Il capo dello Stato Sergio Mattarella in seguito alla consultazione con i partiti ha conferito l’incarico per la formazione del nuovo governo a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha accettato senza riserva e ha presentato la lista dei ministri. Il giuramento si terrà nella mattinata di domani 22 ottobre alle ore 10.

Il giuramento di Giorgia Meloni: i dettagli

Nelle prossime ore Giorgia Meloni salirà al Quirinale per il giuramento del governo: la cerimonia ufficiale che segna la nascita del nuovo esecutivo. Davanti al presidente della Repubblica e al segretario generale del Quirinale, giureranno prima il presidente del Consiglio poi i ministri uno alla volta.

La formula da recitare è sempre la stessa: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Ed è proprio in questo momento che il governo entra in carica e alla fine della cerimonia il Presidente della Repubblica si mostra insieme alla nuova squadra di governo.

Un momento carico di emozione, il primo momento “pubblico” del nuovo governo. Domani mattina sarà il turno di Giorgia Meloni, la “prima donna Premier d’Italia”. Un giuramento che vedrà impegnati anche i suoi Ministri, tra cui Salvini e Tajani in veste di Vicepremier.

Giuramento Meloni: dove vederlo in diretta tv

L’appuntamento è fissato per le 10 di sabato 22 ottobre. Ma dove si potrà vedere in tv?

La7 mostrerà la consueta programmazione del daytime feriale e anche la diretta del giuramento. Ci sarà l’appuntamento con Omnibus e quello con Coffee Break, seguito poi da L’Aria che tira condotto da Mirta Merlino. Non mancherà il Tg La7 per poi lasciare spazio alla diretta di Tagadà. Enrico Mentana sarà in onda con Diario Politico fino al Tg delle 20.

Anche la Rai manderà in onda la diretta per seguire il giuramento del governo Meloni al Tg1, in programma sabato 22 ottobre. La diretta sarà visibile anche in streaming online su RaiPlay.