Giorgia Meloni, il compagno Andrea Giambruno non condurrà più il Tg Mediaset: ecco perché

Se da una parte la sua adorata compagna, Giorgia Meloni, ha vinto le ultime elezioni politiche italiane, e con un certo vantaggio rispetto agli avversari, lui, invece, Andrea Giambruno, giornalista Mediaset nonché padre di sua figlia, ha perso la conduzione del Tg Mediaset. Di fatto, a quanto pare, il giornalista non compare più in video. Sulla vicenda, qualche informazione in più ci proviene direttamente da Il Foglio, in cui si legge che al momento Giambruno sarebbe alle prese con un lavoro di cucina redazionale nella sede di Roma, e questo nell’attesa di essere dirottato a una trasmissione di approfondimento come autore.

Ecco perché Giambruno abbandona la conduzione del Tg Mediaset

Poi, nello stesso pezzo si legge: ”E’ stata una scelta presa insieme all’azienda per una questione di reciproca opportunità. Nessuna imposizione né punizione”, queste le parole del giornalista stesso, da qualche anno ormai volto consueto in forte ascesa di Tgcom24 e di Studio Aperto su Italia1. Plausibile il fatto che, subito dopo le elezioni, il giornalista sia stato chiamato dai vertici di Mediaset, ma nessun diktat. Nessun dispiacere per lui, anzi, solo soddisfazioni, soprattutto per essere riuscito a tenere separata la sua vita professionale dalla sfera intima. Sempre. O quasi. Eccezion fatta per quella volta in cui decise di difendere la compagna dopo le offese rivolte alla Meloni da parte del prof. Guzzini, docente dell’Università di Siena.

Giambruno e il lavoro da giornalista

Nasce a Milano nel 1981 e lavora da anni per la Mediaset. Giornalista da sempre, prima ha seguito come autore diversi programmi televisivi di discreto successo, poi c’è stato il passaggio a tgcom24 nel 2019. Proprio da questo momento in poi, ha iniziato a condurre i telegiornali con grande spigliatezza e professionalità. Infine, il 2020 è l’anno che segna la svolta decisiva, perché viene chiamato da Studio Aperto per leggere i notiziari. Chissà ora cosa lo attenderà.