Sarri contro lo Stadio Olimpico: ‘Non si può giocare su quel prato’. La Uefa: ‘Noi lo promuoviamo’

L’erba dell’Olimpico è diventato un caso sul quale discutere a causa del suo stato. Sembrerebbe, viste le lamentele di Maurizio Sarri che “Il terreno dell’Olimpico è ingiocabile. Se resta così Lotito dovrà prendere un altro tecnico”. È sbottato sullo 0-0 della Lazio contro L’Udinese il ct biancoceleste.

Una situazione per la quale è stato convocato un tavolo tecnico tra la Lazio e Sport e Salute, la società che si occupa della gestione del campo di calcio capitolino.

Le critiche di Sarri e la convocazione di un tavolo tecnico

Sarri non è nuovo a lamentele circa lo stato di “salute” del rettangolo di gioco dell’Olimpico e anche Mourinho aveva mosso le stesse critiche in passato. I malpensanti hanno ritenuto si trattasse di una polemica nata dopo i risultati negativi, ma l’allenatore della Lazio si era lamentato ancor prima.

Sulle condizioni del campo di gioco dell’Olimpico qualche giorno fa si erano pronunciati gli ufficiali della Uefa dopo la partita di Europa League e il giudizio non era stato pessimo, anzi: un 4 su 5. L’unica verità che sembra emergere in questo “caso sull’Olimpico” è che mentre negli altri campi, quelli esteri, l’erba è un misto sintetico all’Ompico c’è erba naturale. L’erba in quanto naturale non può essere regolare.

Ma l’Olimpico è terreno di gioco per diverse squadre e il tempo non sembra sia sufficiente per trovare una soluzione che comunque s’è cercata nel corso del tavolo tecnico. Qualcosa si farà, ma si tratterà di tutta una serie di manovre tampone perché il prato resta naturale e non sarà possibile evitare che non sia regolare.

Forse un intervento più definitivo potrebbe essere attuato nella pausa del Mondiale a novembre, altrimenti se ne parlerà la prossima estate. Intanto il dubbio per tutti è: sarà pronto ad accogliere il derby del 6 novembre prossimo?