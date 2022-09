Roma-HJK Helsinki all’Olimpico giovedì 15 settembre 2022: strade chiuse, come cambia la viabilità

Giovedì 15 settembre è in programma la seconda giornata del girone C dell’Europa League nella quale si sfideranno nello stadio Olimpico Roma e l’HJK Helsinki. Il fischio d’inizio è fissato alle 21.

Tanti i biglietti venduti per il match si va verso il tutto esaurito.

In occasione dell’evento sportivo è stato organizzato un piano per i trasporti e la viabilità che subirà delle modifiche nella serata di giovedì 15. Modifiche per chi deve circolare nella Capitale fondamentali da conoscere.

Come cambia la viabilità

Già molto prima dell’inizio della partita nelle strade intorno al Foro Italico verranno attivati i divieti di sosta.

Tra piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade, invece, saranno segnalate apposite aree destinate al parcheggio dei tifosi della Roma. Possibile la chiusura del traffico in prossimità dello stadio nelle ore di ingresso e di uscita dei tifosi.

Bus e metro per arrivare all’Olimpico

Non solo automobili personali per arrivare all’Olimpico ma anche trasporti pubblici. Secondo le indicazioni del sito di Roma Mobilità, per arrivare al Foro Italico è possibile utilizzare il tram 2 che collega piazzale Flaminio a piazza Mancini. Arrivano, inoltre in prossimità dello stadio ben 14 diverse linee di autobus che partono da diversi quadranti della città e sono: 23, 31, 32, 61, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 495, 628, 910, 911.

Ci sono anche diverse linee diurne, alcune in servizio tutte le notti fino alle ore 2: 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916, 980.

Per il rientro, al termine della partita, invece, passano in zona le linee n200 e n201 e le n3D e n3S che collegano la zona con viale Tiziano, viale De Coubertin e Villaggio Olimpico.

Saranno attive anche le metropolitane, senza dimenticare però gli orari e i lavori in corso in questo periodo: l’ultima corsa il giovedì parte alle 23.30, ma sulla metro A è anticipata alle 21 (anche se a partire da quell’ora sono attivate le navette sostitutive).

Al termine del servizio metro, inoltre, saranno attivate tutte le linee di autobus notturni che sostituiscono la metropolitana effettuando gli stessi percorsi: nMA, per la metro A; nMB per la B; nMB1 per la B1 (quella con capolinea a Jonio) e nMC per la metro C.