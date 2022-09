Var e l’errore tecnico: la partita si può ripetere? Ecco cosa potrebbe succedere

Tifosi infuriati, polemiche a non finire, e tanti, tantissimi strascichi nel post partita di Juventus Salernitana, posticipo della sesta giornata di campionato di Serie A. Sul campo la partita è finita 2-2 ma a far discutere e a far esplodere il “caso VAR” è stato il gol annullato a Milik della possibile vittoria bianconera con l’attaccante finito anche espulso a causa dell’esultanza.

Cosa è successo in Juventus Salernitana

E’ il minuto 94′. La Juventus completa l’incredibile rimonta dopo essere finita sotto di due gol contro la Salernitana in casa; ma il gol di Milik, che fa seguito alla rete di Bremer e Bonucci (rigore) che avevano pareggiato l’incredibile uno due firmato da Candreva e Piatek (rigore) nel primo tempo, viene annullato per presunta posizione di fuorigioco di Bonucci.

Nei minuti successivi succede di tutto: lo stesso Milik viene espulso per somma di gialli dopo essersi tolto la maglietta nell’esultanza salvo poi scoprire che la rete nemmeno era valida. In campo scoppia il parapiglia e vengono sventolati altri rossi: a Cuadrado (Juve), ad Allegri (Juve), a Fazio (Salernitana).

Perché il VAR ‘ha annullato’ il gol

Ma perché il gol è stato annullato? Da quanto ricostruito la posizione di Bonucci sul tiro di Milik sarebbe stata considerata attiva e in offside da qui la decisione di annullare il gol. Peccato però che a tenere tutti in gioco, o almeno così sembrerebbe dalle immagini che poi hanno iniziato a inondare il web, ci sarebbe Candreva rimasto nei pressi del calcio d’angolo dopo il corner battuto dalla Juve.

Le foto sarebbero schiaccianti ma secondo quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport la Lega avrebbe fatto sapere “che il VAR e gli arbitri hanno valutato l’azione considerando l’immagine allargata, quindi comprendendo Candreva nel calcolo della linea dell’ultimo difendente”. In altre parole, e non sarebbe la prima volta, sarebbe la “prospettiva” ad ingannare. Ma è davvero così?

Juve Salernitana si può ripetere per errore tecnico?

Secondo l’ex arbitro Paolo Casarin, intervenuto a Radio Rai, “l’errore è clamoroso”. “Il fuorigioco inoltre deve essere punito solo se la posizione è attiva, non sempre. Abbiamo visto tanti gol convalidati con giocatori in offside che però non influivano, ieri è stato deciso diversamente”, ha aggiunto l’ex fischietto. Errore tecnico e partita da ripetere? La risposta sarebbe no, visto che comunque si tratterebbe di un errore di valutazione. Ma le polemiche, chiaramente, restano.