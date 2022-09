Pomezia, un successo la Festa dello Sport alla Selva dei Pini (FOTO)

E’ stato davvero un successo la due giorni di sport organizzata dal Comune di Pomezia alla Selva dei Pini. Davvero ampia la partecipazione del pubblico con tantissime persone intervenute per la manifestazione pensata per conoscere da vicino le Associazioni sportive del territorio, dagli sport di squadra, come calcio, tennis, basket, pallavolo, a quelli individuali, come il tiro con l’arco o il motociclismo.

L’evento

Pertanto, nelle giornate del 10 e 11 settembre 2022, la bellissima location della Selva dei Pini si è così trasformata nel tempio dello sport con le discipline sportive rappresentate da ben 39 associazioni partecipanti. Il parco è stato suddiviso in aree in base allo sport praticato, il tutto ben specificato sulle piantine disponibili in formato cartaceo o digitale. I bambini e i ragazzi (ma anche i genitori e i più grandi) hanno così potuto provare gli sport in modo totalmente gratuito con gli istruttori ricevendo, se desiderato, informazioni sui corsi svolti nel corso dell’anno.

Il bus navetta

Presente anche un punto ristoro, e un servizio navetta che dalle 10.00 alle 22.00 ha collegato Piazzale Kennedy e Piazza Bassanetti al Selva dei Pini. Anche chi ha deciso di raggiungere la manifestazione in auto ha comunque trovato buona assistenza nell’individuare gli spazi disponibili, anch’essi comunque finiti sold out, grazie soprattutto al lavoro della Polizia Locale e degli steward predisposti.

Gli sport presenti

Per quanto riguarda gli sport presenti questo l’elenco completo: arti marziali, ginnastica artistica, danza, volley, basket, tennis, podistica, atletica, calcio, calcio a 5, nordic walking, tiro con l’arco, rugby, mountain bike, vela e l’addestramento cinofilo.

La festa del calcio

L’appuntamento segue quanto organizzato nel giugno scorso in Piazza Indipendenza a Pomezia con l’evento dedicato al calcio locale. In quell’occasione era stata allestita una mostra fotografica, curata dal Liceo Picasso di Pomezia, e organizzate videoproiezioni sul passato e il presente del calcio pometino al Museo Citt di Pomezia – Laboratorio del 900.

