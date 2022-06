Pomezia, la Festa della Musica arriva a Selva dei Pini

La Pro Loco Torvaianica, in collaborazione con il Comune di Pomezia, Accademie Musicali Lizard ed Audio Luci Crew presentano la prima edizione della Festa Europea della Musica a Pomezia, una manifestazione storica ed artistica che quest’anno sarà dedicata al Parlamentare Europeo David Sassoli, prematuramente scomparso l’11 Gennaio del 2022. Il luogo individuato per l’evento locale di questo festival dell’arte della musica in Europa è il Complesso Selva Dei Pini, già noto per ospitare il Pomezia Jazz dallo scorso anno e che rispetta pienamente il tema 2022 “Recovery Sound Green Music” che si caratterizza con l’obiettivo della ripartenza del settore musicale attraverso una particolare per l’ambiente.

Festa della musica: 7 band sul palco

Sarà attrezzato un palco che ospiterà 7 band, quasi tutte locali, che si alterneranno sabato 18 giugno alle ore 19.00 fino alle 24.00 circa, proponendo brani inediti, cover e brani evergreen.

Prima dello spettacolo e durante i cambi palco si esibirà il D.J. Mr. Dollar con una selezione di brani Reggae e Ska Rock così da non dover interrompere l’armonia musicale rendendo l’attesa più interessante e leggera.A rendere ancora più ricca la serata ci saranno servizi di Food and Drink sul posto e non mancherà certamente la passione per la musica, l’Arte comunicativa per eccellenza, grazie anche allo staff tecnico, agli ideatori ed organizzatori e certamente al Comune di Pomezia, che hanno insieme reso possibile questa prima importante edizione.

I protagonisti

DJ MR.DOLLAR

Ska, rocksteady, reggae roots

I NUOVI VOLTI

Formazione che propone Brani originali e Cover in stile Pop/Rock

Italiano

LIZARD WARRIORS

Band che propone brani Evergreen della musica Rock e Hard

Rock internazionale

B HEROES

Formazione elettroacustica di Cover straniere ed italiane Pop e

Rock internazionale

CEO D AMERICA

Band di Stand Up music, Pop Sperimentale che unisce la musica

al teatro con brani e monologhi

MOONSHINE IN THE CRADLE

Gruppo Country/Rock che proponi brani storici del genere e

riadattamenti di brani famosi sempre in chiave Country e Folk

PAXARMATA

Band di musica originale/inedita, potente Rock Alternative con

venature Garage e Indie

STOP

Formazione/Laboratorio di musica Indipendente Pop e Rock che

unisce giovani ed esperti musicisti di esperienza in una unica e

interessante Band

Direzione Artistica: Fabio Vitale e Davide Agostini