Serie A, ecco la classifica aggiornata: quale squadra è in vetta

Il campionato di Serie A, ormai da settimane, ha preso il via. E tra un anticipo e l’altro, in vista dello stop per dare spazio ai Mondiali, la classifica sta iniziando a delinearsi. Ma quale squadra ha più punti ed è in vetta?

La Roma è in cima alla classifica della Serie A

Una classifica, ovviamente, provvisoria perché il campionato è appena iniziato. Ma ecco tutti i punti e la squadra in cima:

Roma 10 (una partita in più)

Inter 9 (una partita in più)

Milan 8 (una partita in più)

Lazio 7

Torino 7

Atalanta 7

Napoli 7

Juventus 5

Fiorentina 5

Sassuolo 5 (una partita in più)

Salernitana 4

Udinese 4

Spezia 4

Empoli 2

Bologna 1

Sampdoria 1

Lecce 1

Cremonese 0 (una partita in più)

Monza 0 (una partita in più)

In cima, quindi, c’è la squadra giallorossa, che ieri ha sconfitto il Monza 3-0. Seguita dall’Inter.