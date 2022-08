Roma, all’Olimpico la presentazione ufficiale della squadra (con Blanco in concerto)

Stadio Olimpico di Roma stracolmo e Blanco ospite d’onore che si esibirà per la felicità dei tifosi. Non poteva esserci modo migliore per la presentazione della squadra giallorossa, che alle 20:45 è entrata in campo per l’amichevole contro lo Shakhtar.

In 70 mila allo stadio

Migliaia di persone, incuranti del caldo, hanno riempito lo stadio, attendendo fuori già dal primo pomeriggio. E dentro la festa. Fuochi, musica, sbandieratori. Con José Mourinho e Lorenzo Pellegrini al centro degli onori.