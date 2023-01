Metro A Roma servizio sospeso oggi tra Termini e Ottaviano: tratta riattivata

Metro A Roma, nuova interruzione – parziale – della linea. Il servizio è sospeso da oltre un’ora fra Termini e Ottaviano oggi venerdì 27 gennaio. Attivati servizi sostitutivi di superficie. I tecnici ATAC, da quanto si apprende, sono al lavoro per un intervento tecnico su una rotaia che ha reso necessario sospendere il servizio fra Termini e Ottaviano. Sono stati subito attivati i servizi sostitutivi di superficie. ATAC, si legge in una nota, renderà disponibile appena possibile una previsione sui tempi di ripristino.

Riattivata tratta interrotta Metro A Roma oggi venerdì 27 gennaio 2023

Pochi minuti fa, intorno alle 12.00, è stata riaperta la tratta Termini-Ottaviano dopo l’intervento su una rotaia. Il servizio è tornato pertanto regolare sulla metro A, dopo la sospensione nel tratto Termini-Ottaviano determinata dalla necessità di intervenire su una rotaia. I tecnici ATAC hanno terminato la sistemazione e messa in sicurezza e ultimeranno le operazioni nella notte.

Il blocco è avvenuto intorno alle 9.30 di stamattina. “La tratta interrotta fa parte della linea storica (Ottaviano-Anagnina), risalente agli anni ’80, della metro A sulla quale sono in corso i lavori di sostituzione integrale dell’infrastruttura. Quindi binari, scambi e massicciate, che però devono ancora essere svolti nel tratto interessato dall’intervento in corso”, ha spiegato Atac. Inevitabili dunque, anche stamattina, i disagi e le proteste dei pendolari: “Visto che in una settimana per la seconda volta non ci fate arrivare a lavoro, ci spiegate come richiedere un giustificativo visto che sul sito non c’è una indicazione chiara? Grazie“, scrive un utente. Un’altra pendolare rincara la dose: “Farete di nuovo come lunedì? Cioè poche navette e stracolme? Ma la vergogna che dovreste provare due volte in una settimana?“.

Fermate e percorsi bus sostitutivi

Intanto, come accade in questi casi, per sopperire ai disagi sono stati attivati i bus sostitutivi che effettuano le seguenti fermate e percorsi.

#info #atac – metro A: fermate bus sostitutivi direzione Termini:

-Ottaviano: viale Giulio Cesare/stazione

-Lepanto: viale Giulio Cesare/Ezio Ezio

-Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram

-Spagna: via Veneto/via Sardegna

-Barberini: via Veneto

-Repubblica: via Orlando #Roma

#info #atac – metro A: fermate bus sostitutivi direzione Ottaviano:

-Termini: piazzale capolinea

-Repubblica: viale Einaudi

-Barberini: via Veneto

-Spagna: via Veneto/via Sardegna

-Flaminio: piazzale Flaminio/capolinea tram

-Lepanto: viale delle Milizie/via Ferrari #Roma

Il blocco di martedì sulla stessa tratta

Nella giornata di martedì, lo ricordiamo, il blocco era durato ben cinque ore, peraltro in pieno orario di punta. La linea della metro A, dopo l’interruzione scattata intorno alle 6.00 del 24 gennaio, era poi stata ripristinata soltanto alle 11.00, cioè dopo circa cinque ore di blocco. Inoltre lo stop, limitato inizialmente al solo percorso Termini-Ottaviano, era stato esteso fino a Barberini. A causarlo, come spiegato da Atac, in quel caso era stata un’infiltrazione d’acqua. Oggi dunque il secondo blocco nella stessa settimana anche se per una ragione differente.