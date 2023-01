Metro A Roma, interrotta tratta Termini Battistini: ultimi aggiornamenti e quando riaprirà

Disagi oggi lunedì 24 gennaio 2023 sulla Metro A con la tratta Termini Ottaviano interrotta da stamattina. In questo momento sono attivi i bus sostitutivi. Regolare invece il resto della circolazione tra Termini-Anagnina e Ottaviano-Battistini. Disagi per i pendolari considerando che lo stop riguarda le fermate centrali del percorso della metropolitana.

Metro A Roma ultimi aggiornamenti oggi 24 gennaio 2023: estesa interruzione tratta Termini Battistini, riapertura prevista per le 10.30

Aggiornamento ore 9.15 – Per consentire la rimozione in sicurezza dell’interferenza elettrica che impedisce il regolare esercizio della linea A, la limitazione della tratta è stata temporaneamente estesa fra Termini e Battistini. Le operazioni si prevede possano concludersi per le 10.30 con la riattivazione della intera linea. Lo rende noto Atac in una nota diramata poco fa.

La motivazione dell’interruzione è di natura tecnica. Il personale ATAC, spiega in una nota l’azienda, è al lavoro da stamattina alle 6.oo per risolvere un problema lungo la linea che ha determinato la parziale sospensione del servizio della Metro A, nel tratto fra Termini e Ottaviano. “L’intervento tecnico è complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Sarà cura di ATAC comunicare le previsioni di ripristino una volta accertata l’entità del danno elettrico. E’ stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere al massimo il disagio ai clienti“, conclude il comunicato. In questo momento la copertura sostitutiva della tratta, scrive Atac sui propri canali social, è garantita dai bus che effettuano le seguenti fermate:

L’ira dei pendolari della metropolitana di Roma

A seguito dello stop tanti sono i messaggi di protesta postati sui social dagli utenti alle prese con i disagi causati dall’interruzione di una parte della Metro A. “Servizio vergognoso come al solito“, commenta un utente. “E anche oggi un buongiorno“, aggiunge un altro pendolare. “Ma perché non fate dare l’annuncio anche nelle stazioni e dentro alle vetture, in modo che si cercano alternative senza scoprirlo da amici o colleghi a viaggio iniziato?“, chiede un viaggiatore. E ancora: “Ma tra quanto sarà ripristinato il servizio metro? Sul piazzale per le navette è davvero impressionante“. “Strano! Funziona sempre tutto alla perfezione. Prossimo mese intervento tecnico sui nostri abbonamenti. Non funzioneranno“, è un altro commento sarcastico. Qualche giorno fa, lo ricordiamo, un altro disservizio si era verificato sempre sulla linea A nel tratto compreso tra Colli Albani e Anagnina, in entrambe le direzioni.

