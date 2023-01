Roma, scappa e si butta sui binari della metro: circolazione bloccata

Attimi di paura questa notte per via della presenza di un uomo tra i binari della metropolitana. Scappato dalla struttura in cui era ospite, l’uomo — un 33enne — si è poi gettato sui binari mettendo a rischio la propria incolumità e creando non pochi disagi alla circolazione. Tuttavia, la sua presenza non è passata inosservata e una volta giunte sul posto le forze dell’ordine hanno provveduto a metterlo in sicurezza evitando pericolosi risvolti.

La fuga e il gesto estremo

I fatti sono avvenuti questa notte, intorno alle 4 presso la stazione metro Vitinia, lungo via Ostiense. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un paziente psichiatrico che una volta scappato dalla struttura si è poi buttato sui binari della metro mettendo a rischio la propria incolumità e mandando in tilt la circolazione. Ricevuta la segnalazione, una volta arrivati sul posto i carabinieri — sezione Radiomobile della stazione di Acilia — hanno messo in sicurezza il 33enne che si trovava all’altezza della metro Magliana.

Circolazione metro bloccata

A seguito dei fatti la circolazione metropolitana è rimasta bloccata per circa un’ora, tornando in regolare servizio verso le 5 del mattino. Una volta recuperato e messo in sicurezza, il 33enne è stato condotto per tutti gli accertamenti del caso all’ospedale Sant’Eugenio.