Roma, lavori notturni alla Galleria Giovanni XXIII: orari, info e mobilità

i lavori non si fermano mai, neppure di notte. Anzi, proprio negli orari notturni di solito si pongono gli interventi più invasivi per evitare forti ripercussioni sul traffico quotidiano già particolarmente complesso da gestire anche in situazioni di assoluta normalità di transito. Per questa sera,, sono previsti lavori che si protrarranno per tutto al notte presso

Lavori notturni nella Galleria Giovanni XXIII: stop dalle 22.00 si questa sera

Per i lavori previsti per oggi, la galleria verrà chiusa dalle ore 22.00 fino alle 6.00 di domani mattina, 8 febbraio 2023. Dunque per chi dovesse essere in transito, meglio consultare il navigatore per un percorso alternativo per evitare di essere colti impreparati e poi fare retromarcia.