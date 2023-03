Bonus veicoli sicuri 2023: requisiti, come fare domanda e data di scadenza. Il bonus riguarderebbe quello inerente le revisioni dell’auto. Tale agevolazione, spetterebbe a tutte le persone che hanno sottoposto il proprio veicolo a controlli di revisione, con queste previste obbligatoriamente dal codice della strada. Tali operazione, che si svolgono ogni anno, devono essere state effettuate nel 2022. La scadenza per richiedere l’aiuto, è impostata al 2022.

Il bonus veicoli sicuri 2023

E’ un bonus dalle piccole dimensioni, visto che si tratta di un aiuto che si aggira sui 9,95 euro. L’idea di tale agevolazione, sarebbe quella di compensare almeno in parte i costi per le operazioni di revisione delle proprie automobili. Tali controlli, infatti, a livello di costo sarebbero aumentate proprio con l’avvio della crisi energetica ed economica. Come sappiamo, il codice della strada impone la revisione dei veicoli, per garantire la sicurezza stradale.

Chi non effettua tali controlli sul proprio mezzo, incorre in pesantissime sanzioni. Ma perché è necessario fare le revisioni? Non solo per garantire la sicurezza stradale per se stessi e altrui, ma anche per un altro fondamentale motivo: vedere se il proprio mezzo di trasporto soffre di qualche malfunzionamento, che il meccanico poi può andare a risolvere. Con la revisione si certifica che il mezzo funziona bene, dopo un apposito controllo a funzionalità fondamentali del veicolo come il sistema frenante, i fari oppure la piena funzione dell’impianto elettrico del veicolo.

La revisione dev’essere effettuata dopo 4 anni dalla prima immatricolazione del veicolo, mentre le altre operazione dovranno essere effettuate ogni 2 anni. Il bonus veicoli sarà riservato a tutti i proprietari di automobili e motociclette. Queste persone, dovranno aver eseguito la revisione del proprio veicolo nel periodo che va tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022. Il bonus, come immaginabile, potrà essere richiesto solo una volta dalle persone. Se il veicolo vede co-intestatari, solo il primo co-intestatario potrà effettuare la richiesta per l’aiuto.