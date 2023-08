Buona notizia per i clienti di Unicredit, banca Intesa e altri istituti: ecco quale

Buona notizia per i clienti di Unicredit, Banca Intesa e altri istituti. Ecco di cosa si tratta.

E’ in arrivo una buona notizia per i clienti di Unicredit, della Banca Intesa ed anche di altri Istituti. Già da un pò di tempo a questa parte, sono in arrivo dei nuovi aiuti per le famiglie italiane.

Ma a chi sono indirizzati nel dettaglio questi aiuti nello specifico?

In molti si chiedono quali possano essere questi aiuti alle famiglie italiane, in arrivo dalle Banche, grazie alle agevolazioni del Governo.

In questi ultimi tempi, l’inflazione si è abbassata, i prezzi dei beni di prima necessità e non solo sono aumentati, così come il carrello della spesa.

Buone notizie per i clienti di Unicredit

Sono sempre di più purtroppo le famiglie italiane che si trovano a vivere in situazioni di estrema difficoltà economica.

Di conseguenza per poter dare un aiuto a questi italiani, il Governo ha pensato di mettere in atto una serie di aiuti.

Parliamo di aiuti alle famiglie italiane arrivati direttamente dalle banche. Nei prossimi mesi sono in arrivo ancora altri tipi di aiuti e interventi dal Governo e indirizzate a diverse famiglie italiane.

Andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire in che modo le banche possono aiutare gli italiani in difficoltà.

Unicredit, una delle compagnia più importanti del nostro paese in ambito bancario ha messo a punto un piano da ben 10 miliardi di euro.

Questi fondi sono volti a sostenere le famiglie, così come le imprese, incentivando i consumi in riferimento all’inflazione.

Sono previsti 4 miliardi di finanziamento dei consumi di privati e famiglie. Previsti ancora 6 miliardi di nuovi finanziamenti per le imprese che operano nel settore turistico, con attenzione principale al Made in Italy e le zone economiche speciali.

Gli aiuti alle famiglie, le novità Unicredit e Intesa

Riguardo le famiglie, le banche offrono una maggiore flessibilità nel rimborso dei mutui. Per quest’ultimi è stata anche prorogata la rimodulazione a zero spese con la possibilità di sospensione del pagamento del rimborso della quota capitale per un totale di 12 mesi.

E’ anche prevista la possibilità di ridurre l’importo della rata, allungando di conseguenza la scadenza del piano di rimborso per un periodo non superiore ai 4 anni.

Queste iniziative ideate e proposte da Unicredit sono state condivise anche da Banca Intesa. Ad ogni modo, Unicredit ha pensato anche ad altro, come la possibilità di rateizzare gli acquisti e utenze.

Coloro i quali hanno un Isee di importo inferiore a 25 mila euro ed è in possesso di una carta Flexia, può richiedere la rateizzazione a tasso zero delle spese sostenute con questa carta, per un periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un -massimo di 20 mesi.

Come abbiamo anticipato, questi non sono i soli aiuti alle famiglie e agli italiani in difficoltà. Il Governo Meloni sta pensando ancora a nuovi incentivi e aiuti in favore delle famiglie.

Già a partire dal giorno in cui il governo si è insediato, sono state introdotte nuove misure, uno tra tutti l’Assegno unico per i figli. Questo ha sostituito le misure che precedentemente erano state emanate in favore delle famiglie con figli.

Alcune sono state mantenute, come il bonus asilo nido. Ad ogni modo, nei prossimi mesi sono in arrivo altre misure, sempre in famiglie delle famiglie che vanno ad aggiungersi all’importo già percepito sulla base dell’assegno unico per i figli.

I nuovi aiuti del Governo

Si parla di nuovo reddito di infanzia e del nuovo assegno di gioventù. Il primo è una misura di sostegno al reddito specifico, ed è per tutte le famiglie che hanno figli fino a 6 anni di età. L’importo erogato potrebbe essere di 400 euro mensili per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni.

Questi soldi servono a coprire le spese per tutte le esigenze e necessità dei primi anni di vita dei figli.

Il secondo aiuto, il nuovo Assegno di Gioventù, è un’altra misura di sostegno al reddito e vale per i figli di età compresa tra i 7 ed i 25 anni, per un importo mensile di 250 euro da spendere per l’istruzione scolastica e la formazione dei figli a carico delle famiglie.