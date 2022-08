Buoni Spesa da 50€ da spendere al supermercato: come averli senza ISEE

È possibile ottenere fino a mille buoni spesa da 50 euro senza presentare l’Isee. Si tratta dell’iniziativa di una nota catena di supermercati.

Come ottenere i buoni spesa

Una estrazione consente di vincere i buoni spesa. E per partecipare basta recarsi presso un punto vendita Lidl che ha lanciato l’iniziativa “La tua opinione conta” mettendo in palio 1.000 buoni dal valore di 50 euro ciascuno.

Lidl è un punto vendita dal quale si servono molte famiglie italiane in cerca di una buona relazione tra qualità/prezzo.

Da oggi è fino al 21 novembre basterà compilare un forum online per partecipare al concorso “La tua opinione conta” e sperare di vincere buoni di 50 euro per fare la spesa.

Le estrazioni verranno fatte mensilmente e decreteranno i vincitori. Per partecipare non occorre l’Isee, né l’invio di una domanda, basta esprimere la propria opinione sul punto vendita Lidl.

Leggi anche: Buoni Spesa 2022: come funzionano, importi e come si richiedono

Requisiti

Occorrono solo due requisiti che sono:

– La maggiore età

– La residenza in Italia

Chiunque ha questi requisiti può accedere al portale dell’azienda e nella sezione “Valutazione” compilare il forum e attendere l’e-mail che indicherà la conferma di partecipazione all’iniziativa e la data di estrazione di riferimento.

Si tratta di una recensione che deve essere fatta entro il 21 novembre prossimo, visto che il 28 novembre è la data dell’ultima estrazione.

Dopo la compilazione del questionario ricordiamo che sarà necessario inserire i dati anagrafici (nome, cognome, e-mail, numero di telefono) e la data riportata sullo scontrino che servirà per definire quella dell’estrazione.

Le date delle estrazioni

Le prossime date dell’estrazione sono:

il 16 settembre (per spese fino al 4 settembre),

il 14 ottobre (per spese tra il 5 settembre e il 2 ottobre),

l’11 novembre (per spese tra i 3 ottobre e il 30 ottobre)

il 28 novembre (per spese tra il 1° e il 21 novembre).