Aumentano i prezzi: difficoltà anche per fare la spesa

Non sono buone notizie. Sembra che non ci siano già da un po’. Una “macchia nera” sta dipingendo il nostro Paese da tempo e non si vedono altri colori. O almeno, non per ora. Questo Luglio 2022 si verificherà un aumento degli alimentari e prodotti della casa che non si registrava dal 1984.

L’aumento dei prezzi

Come riporta anche laRepubblica, l’Istituto di statistica ha reso noti i dati preliminari dei prezzi di consumo. C’è stato sì un lieve calo da Giugno, e questa è una buona notizia. Ma le cose non stano in realtà migliorando. Tutti gli altri dati infatti, evidenziano come l’aumento dei prezzi stia man mano andando sempre più avanti.

La spesa

Anche le cose più semplici e primarie stanno diventando difficili. I prodotti stanno continuando ad aumentare e questo sta spaventando non poco tantissimi cittadini che devono fare i conti con i tempi che corrono. Dove tutto è un punto di domanda e la soluzione stenta ad arrivare.

I prodotti più cari

Tra tutti i prodotti, stanno avendo un aumento:

(+66%) gli oli (eccetto quello d’oliva).

(eccetto quello d’oliva). (+31,9%) burro

(+21%) farina e pasta

(+18,8) riso

(+18,7) margarina

(+18,2) gelati

(+15,9) latte conservato

