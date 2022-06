Vacanze 2022, tariffe raddoppiate rispetto l’estate scorsa: voli per l’Europa più cari del 91%, ecco perché

È arrivato il periodo delle vacanze, finalmente. Dopo due anni di stop e di sogni, si potrà tornare a viaggiare. Quello che però doveva essere un programma solamente felice e spensierato, si scontra con la realtà. Una realtà che colpisce tutti. Il caro-aerei in Italia.

Tariffe raddoppiate

Codacons, già da fine Maggio, aveva fatto sapere che le tariffe sono quasi raddoppiate e chi sta cercando di prenotare una vacanza se ne sta accorgendo. “Cifre folli e altissime” che per alcuni sono un vero e proprio impedimento. Non sono poche infatti le persone costrette a rinunciare al viaggio perché non riescono a sostenere le spese.

Codacons, rielaborando gli ultimi dati forniti dall’Istat, ha dichiarato che nel mese di Maggio le tariffe dei voli europei hanno subito un incremento del +91% rispetto allo stesso periodo del 2021. Aumentati anche i voli intercontinentali del +35% e quelli nazionali sono sempre più in crescita.

Le motivazioni

In un periodo storico come questo, tutta sembra essere fuori controllo. La vita sta diventando sempre più cara e le abitudini che avevamo fino a poco tempo fa, sono drasticamente cambiate. Non sono poche le perone in difficoltà che si trovano in una situazione che mai avrebbero potuto e voluto pensare.

Come spiega anche ilGiorno, l’aumento generalizzato delle tariffe aeree risente anche della crescita dei listini dei carburanti e delle conseguenze del caro-bollette. Inevitabilmente, questo, colpisce le tasche dei consumatori.

I rincari colpiscono anche i traghetti

Codacons fa sapere che si registrano rincari anche nei trasporti marittimi, che aumentano del +19,4%. Si riducono invece i prezzi dei biglietti ferroviari, scesi del -9.9%. Questo è dovuto dalle minori limitazioni sui treni legate alla pandemia e al ritorno di sconti e offerte delle compagnie.

I prezzi folli degli aerei

Un biglietto aereo può cambiare da un giorno all’altro aumentando anche di €150,00 in più. Ma non solo. La cifra può avere cambiamenti anche in un minuto. Questo porta agitazione e rassegnazione nei passeggeri che, anche solo in quella settimana di ferie da lavoro, non possono partire da nessuna parte.