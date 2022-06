Vacanze 2022: le più belle mete low cost in Italia e all’estero

Finalmente torna l’estate. E dopo due anni di pandemia difficile, la voglia di viaggiare è aumentata davvero tanto. Non c’è cosa più bella infatti di una vacanza. Staccare dalla quotidianità e immergersi in un posto nuovo. Vivere altre esperienze. La vacanza inizia da quando si prepara, non sempre questo deve essere preso come stress! Ecco alcuni consigli per quest’estate!

Dove andare in vacanza, estate 2022

Vacanze estive 2022, dove andare? Diciamo che la voglia di andare in vacanza non manca. Di questi tempi sarebbe bello anche poter risparmiare. E per questo, abbiamo pensato ad alcuni posti, bellissimi, che vi lasceranno senza parole. Per i viaggi dell’estate 2022 abbiamo pensato, fuori dall’Italia, ad alcuni luoghi affascinanti come:

Bulgaria

Asturia

Croazia

Albania

Slovenia

Montenegro

Madeira

Isole Canarie

Ad esempio, come suggerisce travel.thewon, la Costa dell’Albania è un bellissimo compromesso tra mete low cost e meravigliose spiagge con il mare turchese. Potrete vivere giorni in posti bellissimi e non affollati dati, soprattutto in certi periodi, dalla poca affluenza.

Oppure, si potrebbe pensare a Porto, una delle mete low cost più consigliate dagli esperti. Può essere ‘usata’ anche come una meta di partenza per i giri del fantastico Portogallo, che consigliamo davvero tanto. Anche la Grecia, economica è stupenda, è una meta da prendere in considerazione.

Vacanze 2022 in Italia

Non solo all’estero, l’Italia è uno dei Paesi più belli e invidiati da tantissimi per questo non si può nominare alcune mete, low cost, e speciali. Ad esempio, l’Umbria, la Toscana e le Marche, sono regioni che, puntualmente, riescono a sorprendere tantissimi. Così come la Puglia, che con il calore dei cittadini tutto diventa più magico.

Per chi ama il mare non si può non nominare la Sardegna. Se fatti per tempo, i biglietti possono costare anche 19€. Oltre la bellissima Costa Smeralda, conosciuta anche per i prezzi molto cari, la regione offre spettacoli mozzafiato anche in altri parti più economiche. Il sud Sardegna è uno dei posti più belli d’Italia. Il nostro consiglio è di non perdere il tramonto a Pan di Zucchero, Nebida.