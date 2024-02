Che incentivi ci sono per comprare una macchina nuova? Tabella e sconti

Comprare una macchina nuova oggi è possibile anche grazie agli incentivi statali che il Governo promuove annualmente: i nuovi parametri.

Comprare un’auto rappresenta un investimento importante. La macchina si conferma essere un bene primario che fa comodo a tutti, ma guidarla è diventata un’impresa. Il motivo è legato ai nuovi parametri di mobilità: bisogna circolare facendo i conti con le fasce verdi. Le ZTL serviranno proprio a gestire l’impatto con il traffico.

Inoltre solo un certo tipo di veicoli potrà circolare: per questo le auto ibride o le auto elettriche andranno per la maggiore. Sono il futuro della mobilità: sostenibile in tutto, meno nei costi, perchè è ancora in fase iniziale. Il mercato si sta muovendo in tal senso da poco. Questo significa che la domanda c’è, ma l’offerta è ancora in espansione.

Comprare un’auto costa troppo? Attenzione agli incentivi statali

Per questo i prezzi non sono ancora ulteriormente accessibili. Una scelta obbligata certi veicoli lo diventeranno tra un paio d’anni, a maggior ragione sono necessari incentivi statali. Il Governo promuove e invoglia scontistiche di vario genere per chi acquista una macchina a partire da gennaio 2024. Gli incentivi partono dal primo del mese al 31 dicembre e vanno da un massimo di 5000 euro a un minimo di 2000.

Ci sono tre fasce di riferimento a seconda delle emissioni. Da 0 a 20 g/Km si arriva a 35mila euro iva esclusa, da 21 a 60 g/Km il tetto passa a 45mila euro, mentre da 61 a 135 g/Km si torna a 35mila euro senza iva. Con l’aggiunta dell’iva il prezzo di costo passa a 42.700. Dal punto di vista dei veicoli, le offerte per quanto concerne la benzina sono relative alla Citroen C3 (maggiormente consigliata) che arriva a costare 16.300 euro grazie agli incentivi.

Come ottenere gli sconti

Il Diesel annovera invece la Peugeot 3800 a 16.300 euro. Ci sono anche veicoli GPL: tra le macchine a gas la migliore resta la Dacia Sandero per rapporto qualità prezzo con un saldo finale pari a 12.750 euro. Sempre con incentivi. A Metano, invece, c’è la Polo con soli 23.400 euro. Sull’ibrido invece si consigliano Toyota e Fiat.

Rispettivamente con Yaris e Panda. Ottenere gli incentivi è semplice: basta andare sulla piattaforma online e prenotare il contributo esibendo il contratto d’acquisto. Si hanno 270 giorni a disposizione per confermare la pratica. Viaggiare su quattro ruote non sarà più una questione elitaria: l’abbattimento dei costi non solo è necessario, ma grazie agli incentivi statali diventa possibile.