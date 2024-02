Incidenti stradali, due vittime in poche ore: muoiono Alba Ronconi e Andrea Ferlini

Altre due vittime della strada a Roma e provincia, a poca distanza l’una dall’altra: gli episodi nella giornata di ieri, entrambi sul litorale. Chi erano le vittime.

Continua ad allungarsi il lungo elenco di persone decedute nel Lazio a causa di investimenti o sinistri stradali. Pedoni falciati oppure gravi incidenti tra veicoli, dettati spesso da distrazione o alta velocità. Soltanto ieri, giovedì 15 febbraio 2024, sono state registrate due vittime: un’anziana signora ad Acilia, ed un ragazzo, sempre di Roma, deceduto sull’Aurelia nel territorio di Fiumicino. Per entrambi, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Andrea Ferlini morto nell’incidente a Fiumicino

La vittima più giovane si chiamava Andrea Ferlini, giovane centauro e nuotatore di 23 anni. Di Roma, ma residente a Cerveteri, sempre sul litorale, stava percorrendo l’Aurelia quando, all’altezza del km 31+700, ha impattato contro un furgone. Per il 23enne purtroppo non c’è stato nulla da fare mentre l’autista di quest’ultimo mezzo è stato portato in gravi condizioni in Ospedale.

L’incidente, secondo quanto riportato da Il Messaggero, si è verificato intorno alle ore 13.00 di ieri. Sul posto, nella frazione di Palidoro nel Comune di Fiumicino, sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente alle forze dell’ordine. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabilità o meno dell’autista del furgone.

Investita e uccisa ad Acilia: muore Alba Ronconi

In mattinata invece, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, ha perso la vita anche una donna in questo caso nel quadrante di Acilia, all’interno del X Municipio. La vittima si chiamava Alba Ronconi e aveva 82 anni: fatale per lei l’investimento, in circostanze da chiarire, da parte di un’auto alla cui guida c’era un giovane che si è subito fermato a prestare soccorso. Purtroppo per lei, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

L’impatto dall’esito mortale è avvenuto attorno alle 9.00 sempre di ieri, lungo Via della Salvia in corrispondenza del civico 117. A travolgerla una Volkswagen Polo condotta da un 24enne italiano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118,sono intervenuti gli agenti del X gruppo mare, tuttora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada, per consentire soccorsi e rilievi, è rimasta chiusa per gran parte della mattinata.