Incidente mortale ad Acilia: pedone travolto e ucciso

Incidente mortale ad Acilia stamattina. Un pedone è stato travolto e ucciso. Ennesima tragedia lungo le strade della Capitale. In corso i rilievi da parte della Polizia Locale. La vittima è una donna.

Dramma, purtroppo soltanto l’ultimo di una lunga serie, lungo le strade della Capitale. Ad Acilia stamani, giovedì 15 febbraio 2024, un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto. L’incidente, secondo le prime informazioni disponibili, è avvenuto lungo Via della Salvia. Purtroppo nonostante i soccorsi per il pedone non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. In fase di accertamento l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente mortale ad Acilia: donna travolta e uccisa

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.00 di questa mattina in Via della Salvia come detto all’altezza del civico 117. Si tratta di un investimento di una donna, di 82 anni, che è deceduta sul posto. Alla guida del mezzo investitore, una Volkswagen Polo, un uomo (italiano, ndr) di 24 anni, che si è fermato a prestare soccorso.

Al fine di consentire i rilievi del caso, si è resa necessaria la chiusura di via della Salvia, nel tratto che va da via delle Case Basse a via delle Calle. Accertamenti in corso da parte delle pattuglie della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono in corso gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.