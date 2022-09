Circa 9 milioni di italiani a rischio povertà: quando una famiglia è in povertà energetica?

Circa 9 milioni di italiani rischiano di scontrarsi con la povertà energetica. A sostenerlo è la Cgia che considera in condizioni di povertà energetica i nuclei familiari che non riescono a utilizzare con regolarità l’impianto di riscaldamento d’inverno, quello di raffrescamento d’estate e, inoltre, famiglie che per motivi legati ai bassi stipendi e al notevole innalzamento dei prezzi generali, non hanno o non usano determinati elettrodomestici poiché troppo consumanti.

Come si misura la povertà energetica

La povertà energetica viene calcolata attraverso l’utilizzo di dati effettivi di spesa, derivanti dall’indagine sulla spesa delle famiglie (Istat) a cui si includono le famiglie in condizione di deprivazione e con spesa per riscaldamento pari a zero. Secondo questo metodo di misurazione, una famiglia è in povertà energetica se:

La sua spesa energetica è superiore al doppio della spesa media e la sua spesa totale è inferiore alla soglia della povertà relativa, come identificata dall’Istat; La spesa totale equivalente inferiore alla mediana ha anche la spesa per il riscaldamento pari a zero.

I soggetti più colpiti

La confederazione dell’artigianato ha segnato l’identikit delle famiglie «vulnerabili energeticamente» e tra esse rientrano:

Famiglie con con un elevato numero di componenti; Famiglie che risiedono in sistemazioni decadenti con, spesso, il giovane capofamiglia inoccupato e/o immigrato; Gli autonomi, i piccoli imprenditori e artigiani.

Il motivo che spinge gli autonomi sulla soglia del rischio di povertà è che, ricorda la Cgia, il 70% circa degli artigiani e dei commercianti lavora da solo, senza dipendenti. La confederazione, infatti, ha spiegato: «Moltissimi artigiani, piccoli commercianti e partite Iva stanno pagando due volte lo straordinario aumento registrato in questi ultimi 6 mesi dalle bollette di luce e gas. La prima come utenti domestici e la seconda come piccoli imprenditori per riscaldare/raffrescare e illuminare le proprie botteghe e negozi».

La povertà energetica nelle regioni italiane

In Italia la povertà energetica è definita come la difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici. Nel 2019 erano oltre 2,2 milioni le famiglie in povertà energetica, pari all’8,5% del totale delle famiglie. Nel piano nazionale integrato energia e clima, inviato dal Governo alla Commissione europea, l’obiettivo è ridurre la povertà energetica entro il 2030 in un intervallo fra il 7 e l’8% del totale delle famiglie. Sulla penisola italiana, la situazione più critica riguarda il Sud dove la frequenza della povertà energetica è la più elevata d’Italia e interessa una fascia di famiglie che va dal 24 al 36%.

La Campania è la regione maggiormente in difficoltà. Infatti, il numero delle famiglie che utilizza di rado luce e gas va tra le 519 mila e le 779 mila unità. Anche la Sicilia non è da meno, calcolando che qui il numero oscilla tra i 481 mila e i 722 mila nuclei familiari. In Calabria, invece, vi è un range che va dalle 191 mila alle 287 mila famiglie in difficoltà nell’utilizzo quotidiano di energia elettrica e metano. La Puglia conta un numero di nuclei compreso tra i 223 mila e gli 383 mila famiglie in difficoltà.

Più si sale la penisola verso il Nord e più la situazione migliora. Nella fascia a rischio medio-bassa (tra il 10 e il 14 per cento delle famiglie coinvolte) si segnalano il Lazio e alcune regioni del Nord: Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Nella fascia più bassa, infine, quella che comprende un numero di nuclei familiari in difficoltà che va dal 6 al 10 per cento del totale, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Trentino Alto Adige.