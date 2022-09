Conad, ‘8 Giorni Folli’ fino al 5 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Conad. Sconti ed offerte folli per questa settimana anche da parte di Conad, la nota catena di supermercati presente in tutta la penisola con centinaia e centinaia di punti vendita in cui i consumatori, ogni giorno, intasano ed affollano le corsie di ogni reparto. Soprattutto in giorni come questo, in cui gli sconti e le offertissime non mancano di certo grazie ai nuovi volantini che circolano su piazza.

Sconti e offerte folli per 8 giorni da Conad

L’ultimo, in particolare, sembra essere davvero molto interessante, in quanto presenta delle offerte molto convenienti. Ma attenzione, non tratta certo di agevolazioni durature e sempre valide. Al contrario, sono offerte soggette a limitazioni temporali. In questo caso, gli sconti saranno validi esclusivamente fino al 5 ottobre. Quindi cosa aspettate? Correte a fare spesa nei punti vendita Conad.

Leggi anche: Volantino Conad, ‘Sconti fino al 50%’: offerte dal 21 settembre al 2 ottobre

Offerte su tutti i reparti

Non c’è tempo da perdere. perché proprio in queste ore gli scaffali sono già presi d’assalto. Il nuovo volantino Conad ne ha per tutti: tutti i settori sono coinvolti dagli sconti galattici, e dunque non bisogna far altro che fare un salto in qualche punto vendita. Ma prima, un po’ di nozioni sul rinomato marchio Conad.

Il marchio: una garanzia

Conad, un nome, una garanzia. Il nome è acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti), e si tratta, per chi non la conoscesse, di una società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata. Con sede centrale a Bologna, è operativa in tutta Italia e anche nel mondo, in Paesi come Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e Repubblica di San Marino.

Il nuovo Volantino Conad valido fino al 5 ottobre

Ma ora, bando alle ciance, ecco il volantino disponibile per questa incredibile settimana di offerte: