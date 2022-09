Penny, promozioni fino al 9 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Sconti matti da Penny Market con il nuovo volantino per questa imminente settimana che garantisce dei prezzi davvero molto competitivi su tutti i settori della nota catena. Tutti i settori sono letteralmente travolti da prezzi incredibili e al ribasso, l’ideale per fare scorta per la propria casa durante i giorni che verranno.

Penny Market: tutta la spesa con un penny

In realtà, le promozioni sono già partite da ieri, e molte sono le persone che stanno letteralmente prendendo d’assalto le corsie dei supermercati. Ma niente paura, sebbene l’offerta sia soggetta a limitazioni temporali, c’è ancora molto tempo per poter usufruire delle agevolazioni: il volantino ha una validità che va dal 29 settembre al 9 ottobre.

Ma chi è Penny market? Lo conoscete? Fate spesso scorta da loro? Si tratta di una catena tedesca di supermercati discount, presente in lungo e in largo, in tutta l’Unione europea con oltre 3 000 punti vendita a disposizione dei consumatori di ogni paese. Appartiene al gruppo Rewe e vanta un successo che, a buon diritto, potremmo definire continentale.

Un po’ di storia..

La catena ha avuto una lunga storia di successo ed espansione sul mercato. Di fatto, nel corso di un processo di espansione internazionale, a partire proprio dall’estate 1994 è stata costituita anche nel nostro paese una sottocategoria strategica: la Penny Market Italia S.r.l. in compartecipazione con la Esselunga S.p.A.

L’approdo a Cremona

Sempre in quell’anno, il 1994, viene anche aperto il primo punto vendita Penny Market a Cremona. Successivamente, però, nel 1999 Esselunga esce dal capitale di Penny Market Italia e la società passa sotto il controllo totale del gruppo REWE (attuale).

Incremento delle attività

Poi, nel nuovo millennio, a partire dal 2000 inizia un’aggressiva politica di espansione economica, grazie anche all’acquisto di una cinquantina di punti vendita di dimensioni medio-piccole dalla Plus Italia: prevalentemente situati in Liguria, Toscana e Umbria.

Alla fine del 2014, il logo aziendale inizia a cambiare nel resto d’Europa, diventando “PENNY.”, rimanendo però invariato in Italia dove viene mantenuto il nome Penny Market perché ormai entrato nell’uso comune e quindi senza un necessario re-branding che stravolgesse la percezione dei consumatori.

Il nuovo volantino dal 29 settembre al 9 ottobre

Ecco di seguito il nuovissimo volantino Penny Market con tutte le fantastiche agevolazioni: