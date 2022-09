Volantino Carrefour Market: sconti e offerte fino al 5 ottobre

Carrefour torna in questo mese di ottobre con tantissime nuove offerte. Dal 26 settembre al 5 ottobre al via il nuovo volantino Carrefour Market con promozioni super interessanti che si possono trovare in qualsiasi negozio Carrefour.

Volantino Carrefour, prodotti in offerta

Ben ventisei pagine di offerte nel Carrefour Market Offerte d’autunno, disponibile fino al 5 ottobre. Tra i prodotti migliori in promozione: Bastoncini Findus a 2,99 euro; Beck’s Pilsner tedesca a 1,95 euro; prosciutto cotto Gran Tenerone a 1,59 euro; Parmareggio a 2,99 euro; Tonno Rio Mare 12 confezioni a 10,55 euro; Pizza Buitoni due pezzi a 5,23 euro; Stracchino Vallelata 200 grammi a 4,03 euro; Caffè Lavazza a 8,53 euro; Gocciole Pavesi Biscotti a 1,69 euro; Acqua Brio Blu Rocchetta a 2,46 euro.

Prodotti anche da tutto il mondo! Ne è un esempio lo speciale Oktoberfest che prevede tanti alimenti e bibite tipiche come wurstel, pulled pork e birre, ma anche specialità messicane e prodotti asiatici

Per quanti sono in possesso di una Carta Payback possono usufruire di un ulteriore agevolazione: la promozione Raddoppia&Risparmia che prevede uno sconto del 50% sul secondo pezzo acquistato.

Per sfogliare l’intero volantino e scoprire tutti i prodotti in offerta è possibile visitare il sito di Carrefour.