Volantino Aldi, ‘Spendi Meno’: sconti dal 3 al 9 ottobre

“Spendi Meno”. Così si chiama il nuovo volantino Aldi con maxi sconti su frutta, verdura ma anche prodotti per la spesa di tutti i giorni. Da lunedì 3 ottobre al via anche le promozioni su American Taste Vediamo insieme le migliori offerte, valide dal 3 al 9 ottobre 2022.

Volantino Aldi: “Spendi Meno”

Si parte con tanti sconti su Spendi Meno, eccone alcuni: Fichi al -22%; mele golden a 0,99 euro al kg; spinaci a 2,58 euro al kg; valeriana a 6 euro al kg; melagrana a 1,99 euro al kg; uva bianca a 3,73 euro al kg; mele sinfonia a 1,87 euro al kg; farro a 1,99 euro; mini piadine a 0,69 euro; code di mazzancolle a 4,99 euro; cosce di pollo a 3,79 euro.

American Taste: maxi offerte

Una nuova sezione di questo volantino fa venire l’acquolina in bocca! Si tratta della parte dedicata al cibo e al gusto americano. Tra i prodotti in offerta troviamo: cheddar irlandese a 1,69 euro; wafer al caramello a 2,19 euro; coconut cookies a 1,49 euro; cetrioli a fette a 1,69 euro; burger bun di pan brioche a 1,79 euro; haribo jelly beans a 1,49 euro. coca cola a 3,19 euro; american brownies a 1,99 euro.

Il calore di casa: i prodotti per la casa

In promozione anche prodotti per la casa come il piumino trapuntato a 39,99 euro; 5 paia di calze per uomo e donna a 5,99 euro; tavolo pieghevole a 49,99 euro; biancheria da letto a 19,99 euro; felpa per bambini a 9,99 euro; piastra arricciacapelli a 19,99 euro; friggitrice a 49,99 euro; padella in ceramica a 24,99 euro; pianta verde a 4,99 euro; contenitori per il frigorifero a 3,99 euro.

Per vedere tutte le offerte e le sezioni del volantino visita il sito ufficiale di Aldi e trova i migliori prezzi!