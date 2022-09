Volantino Aldi, 50 prodotti al 50%: sconti dal 26 settembre al 2 ottobre

Volantino Aldi. Sconti fantastici ed offerte grandiose anche dalla catena Aldi, che ha messo a disposizione dei suoi clienti il nuovissimo volantino con tutte le nuove possibilità di acquisto. Si tratta di offerte che sono soggette a limiti temporali. Per questo nuovo volantino si avrà tempo dal 26 settembre fino al 2 di ottobre, dunque meglio iniziare a scegliere cosa acquistare durante la prossima spesa.

Aldi, il nuovo volantino con tutte le offerte

L’estate è ormai agli sgoccioli, le vacanze finiscono, e molti di noi sono già tornati al lavoro dopo le settimane di ferie. Inoltre, anche il clima ci si mette per farci capire che la bella stagione è definitivamente passata. Tuttavia non è il caso di farsi scoraggiare, perché le belle sorprese non finiscono mai e sono sempre dietro l’angolo.

Oltre il 50% di sconti

Come quelle ad esempio che ha in serbo per voi la nota catena Aldi: il suo nuovo volantino di sconti e offerte è davvero grandioso, con sconti che arrivano fino al 50%. Fantastico no? Noi de Il Corriere della Città abbiamo selezionato per voi le migliori offerte, quelle davvero imperdibili che non potete lasciarvi sfuggire. Continuante a leggere!

Il marchio Aldi

ALDI (acronimo di ALbrecht-DIscount) è una multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, ed è una delle principali aziende del mondo nel suo settore. Il principale concorrente è Lidl per intenderci. I fondatori della catena sono i fratelli Karl e Theo Albrecht, che aprirono il loro primo negozio nel 1946 rilevando l’attività fondata dalla madre nel 1913. Da allora la catena non ha fatto altro che espandersi e avere successo.

Sfogliamo il nuovo volantino, valido fino al 2 ottobre

Ma ora, bando alle ciance, e iniziamo a sfogliare il nuovissimo volantino Aldi: