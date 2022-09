MD, promozioni dal 19 settembre al 2 ottobre: sfoglia il nuovo volantino

Il nuovo volantino MD è davvero super! Tantissime le offerte sensazioni da non perdere per la prossima settimana in tutti i reparti della rinomata catena di supermercati: banco alimentari, frutta, frigo, surgelati, ma anche prodotti per la casa e la cura del corpo. Tutto questo a prezzi fantastici, senza concorrenti.

Sconti, offerte e molto altro per ogni reparto

Il nuovo volantino per questa nuova settimana, ovviamente, presenta delle offerte che sono soggette a scadenza, pertanto cosa aspettate? Correte subito in MD per acquistare tutto quello di cui avete bisogno prima che terminino le offerte. Il volantino e gli sconti sono validi dal 19 settembre al 2 ottobre.

Leggi anche: Volantino Trony, ‘Sconto 25% per i 25 anni’: offerte dal 15 al 29 settembre

MD, leader nel discount

Ricordiamo ai gentili lettori che MD S.p.A. (Mida Discount) è una società italiana di grande distribuzione organizzata, fondata nel 1994 da Patrizio Podini, operante nel canale dell’hard discount. Nei suoi punti potrete trovare tutto quello che occorre per la vostra casa, dal cibo ai prodotti per l’interno e l’esterno.

Le offerte ogni settimana

Insomma, una grande catena, con tutti i prodotti immaginabili dai clienti. E poi? Il prezzo, certo, punto forte di tutto. Oltre agli sconti continui, ogni settimana viene pubblicato un volantino con tantissime offerte da prendere al volto, perché limitate nel tempi. All’azienda fanno capo circa 820 punti vendita e circa 8000 dipendenti, presenti in tutte le regioni italiane, sotto il marchio MD.

Il nuovo volantino dal 19 settembre al 2 ottobre

Ecco a voi il nuovissimo volantino MD, con tutte le offerte riservate alla settimana che va dal 19 settembre al 2 ottobre. Cosa aspettate? Sfogliamolo insieme: