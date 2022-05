Volantino MD, Maxi Risparmio Grandi Formati Piccoli Prezzi: sconti dal 10 al 22 maggio

Nuovo volantino MD, diamo un’occhiata alle offerte in vigore fino al prossimo 22 maggio. Tanti i prodotti in sconto, dalla carne, ai prodotti per la casa, fino ai generi alimentari di uso quotidiano tra i più diffusi nelle nostre cucine. Se state pensando di rendere la spesa e il vostro carrello un po’ più leggeri ecco i principali sconti che potrebbero interessarvi.

Offerte MD nuovo volantino maggio 2022

Vediamo i prodotti in evidenza. Si parte dal tonno Poseidon all’olio d’oliva a 7.29 euro invece di 8.69 euro. Maxi risparmio, come recita il volantino, anche sul gelato: vaschetta gusti assortiti a 2.99 euro invece di 4.29 euro. Oppure c’è la selezione dei Grandi Formati come il riso Ribe Parboiled 5 pezzi a 5.99 euro anziché 8.45 euro. E ancora: mozzarella Reggia 8 pezzi a 3.99 euro anziché 4.29 euro.

Sconti carne

Entriamo più nel dettaglio vedendo ad esempio gli sconti sulla carne. Queste le principali offerte:

Arrosticini di suino 8.90 euro al kg

Tartare di bovino adulto 3.49 euro g. 210

Fettine scelte di bovino adulto a 12.90 euro al kg

Hamburger di bovino adulto Argentina/USA g. 200 a 3.59 euro la confezione

Involtini di suino farciti a 7.90 euro al kg.

Offerte grandi marchi

Tra gli sconti e i prodotti in promozione ci sono anche le grandi marche. Qualche esempio? Kinder Pan e Cioc a 1.99 euro. Oppure maionese Kraft a 1.69 euro. Vasto assortimento anche del marchio Scweppes con le bottiglie da 600 ml a 0.60 euro.

In ‘regalo’ una borsa termica

Tra le promozioni segnaliamo anche che con 25 euro di spesa con soli 3 euro in più sarà possibile avere una borsa termica da 35 litri. Queste le caratteristiche: isolante 5 mm, misure 45*30*25 cm, colori assortiti, interni in PVC.

Sfoglia il volantino Maxi Risparmio Grandi Formati Piccoli prezzi

Queste sono solo alcune delle promozioni del nuovo volantino che, precisiamo, è in vigore da ieri, martedì 10 maggio e resterà attivo come visto in apertura fino al 22. Ulteriori dettagli, condizioni ed eventuali limitazioni sul sito ufficiale di MD o nei punti vendita. In alternativa potete trovare qui di seguito riportato il volantino di maggio 2022.

