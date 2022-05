Volantino IN’s: offerte e promozioni dall’11 al 22 maggio

Nuove offerte con il volantino IN’s per il mese di maggio. Dodici giorni di sconti e promozioni su tanti prodotti per fare la spesa a prezzi super convenienti. Vediamo dunque i principali prodotti in offerta con i quali riempire il carrello.

Offerte affettati IN’s maggio

Partiamo dalle offerte per ciò che riguarda gli affettati. Qualche esempio? Diversi gli articoli n promozione della linea Sapori Genuini. Prosciutto cotto scelto a 1.59 euro la confezione da 150g. Mortadella a 1.29 euro o, ancora, salame a 1.89 euro. Oppure il prosciutto crudo con la provola dolce nella medesima confezione a 1.89 euro.

Sconti carne per grigliata

Spazio anche alle offerte sulla carne nella sezione “Grigliata time”. Braciola di lombo di suino Italia a 7.30 euro al kg. Braciola di coppa a 6.79 euro al kg o hamburger speziato di suino a 1.49 euro. Infine cordon bleu con filetti di pollo a 1.99 euro.

Gelati in promozione

Uno sguardo anche al comparto dei gelati considerando l’imminente arrivo della bella stagione. Gelato gusto panna a 1.99 euro. Stesso prezzo anche per limone e fragola. A 2.29 euro la vaschetta invece è possibile trovare i gusti assortiti: dallo yogurt, al tiramisù fino al tartufo o al cioccolato.

Sfoglia il nuovo volantino In’s

Ma 1ueste sono solo alcune delle offerte in evidenza. Per conoscere tutti gli sconti e le promozioni vi consigliamo di cliccare qui per sfogliare il nuovo volantino valido a partire dall’11 maggio. Ulteriori dettagli e condizioni nei punti vendita o sul sito ufficiale della catena di supermercati.