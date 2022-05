Volantino Conad, ‘Bis’ prendi 2 paghi 1: offerte e sconti dal 4 al 15 maggio

Volantino Conad, tornano le offerte e le promozioni della nota catena di supermercati. In questi giorni sono davvero numerosi gli sconti lanciati dai punti vendita e per i clienti rischia di esserci davvero soltanto l’imbarazzo della scelta.

Il nuovo volantino Conad Bis

In tal senso la Conad lancia la nuova campagna promozionale ‘Bis’ che l’ha resa famosa anche per suoi spot in tv. Di cosa si tratta? Semplice. A fronte dell’acquisto di due prodotti se ne pagherà uno solo. L’offerta è valida su una selezione di articoli e in alcuni esercizi commerciali. Maggiori informazioni si possono trovare nei punti vendita, sul sito ufficiale del supermercato oppure all’interno del volantino che troverete alla fine di questo articolo.

Quanto durano le offerte

Secondo quanto comunicato dall’azienda gli sconti saranno validi da mercoledì 4 maggio fino a domenica 15 maggio 2022.

Come ottenere un buono spesa da 10 euro

Con Conad sarà possibile anche ottenere un buono da 10 euro da spendere per carne e pesce dal 4 al 10 maggio 2022. Come? Con una spesa di almeno 10 euro (no multipli) in macelleria o pescheria avrai un buono spesa da 10 euro spendibile dall’11 al 17 maggio 2022 ogni 50 euro di spesa con la tua carta Insieme.

Offerte Conad maggio 2022

Partiamo dai prodotti in evidenza. Acqua San Benedetto a 2.88 euro, prezzo che vale per due confezioni come sopra specificato. Cornetto Algida vari tipi due confezioni a 5.99 euro. Sempre con Bis abbiamo poi il Mascarpone Granarolo a 6.80 euro o la pancetta a cubetti a 3.29 euro. I teneroni Casa Modena, sempre due pezzi, a 2.99 euro. Oppure, ancora, il latte Granarolo a 1.39 euro.

Sfoglia il nuovo volantino Bis Conad

Quelli appena riportati sono però soltanto alcuni degli sconti predisposti da Conad. Per conoscere tutte le offerte potete cliccare qui e sfogliare online tutto il nuovo volantino che sarà attivo da domani.

