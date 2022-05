Coop, grandi marche grandi sconti fino al 50%: volantino dal 5 al 18 maggio

Inizia un maggio davvero caldo sul fronte delle offerte e degli sconti sia per ciò che riguarda le principali catene di prodotti per l’elettronica ma anche per ciò che riguarda i supermercati. Anche la Coop ad esempio, come Esselunga, ha lanciato nuovi sconti per questa prima parte del mese. Ecco gli articoli in evidenza.

Offerte Coop scegli tu

Grandi marchi, grandi sconti. E’ questo il motto del nuovo volantino coop valido a partire dal prossimo 5 maggio. Come funziona? Gli sconti del 30, 40 e 50% sono validi su tutti i prodotti della marca in promozione che trovi nel punto vendita mentre non è applicabile sugli articoli già in promozione, né cumulabile con altre iniziative.

Fino a quando è valido il nuovo volantino Coop maggio 2022

La campagna di sconti “Scegli tu grandi marchi“, lanciata nei supermercati Coop e Ipercoop, è valida a partire da giovedì 5 maggio e resterà attiva fino al successivo 18 maggio. Maggiori dettagli e condizioni presso i punti vendita o sul sito ufficiale Coop.

Sconti nuovo volantino Coop

Il volantino è già strutturato con la divisione in base allo sconto previsto. Il cliente potrà quindi scegliere gli articoli dei marchi sfruttando la promozione. Questi dunque tutti i prodotti in evidenza.

Articoli acquistabili con il 50% di sconto

A metà prezzo ad esempio gli affettati del marchio LiberaMente, Az, quindi dentifrici, o Duracell per le batterie di vari formati.

Prodotti con il 40% di sconto

Al 40% ad esempio le insalate Bonduelle o, nel reparto macelleria, i prodotti del marchio AIA. Con la medesima scontistica anche il marchio Buitoni anche per ciò che riguarda le pizze surgelate. Infine in promozione anche gli articoli 4 salti in padella.

Sconti al 30% scegli tu coop

E ancora. Al 30% molti altri articoli come ad esempio i gelati Maxibon della Nestlé. Poi i wurstel AIA o i prodotti del marchio Vallelata. In offerta anche una selezione di prodotti Parmareggio e de Fratelli Beretta anche qui con affettati e salumi.

Sfoglia qui il nuovo volantino Coop di maggio 2022

Ovviamente questa è solo una parte dei tantissimi prodotti in promozione acquistabili alle condizioni sopra elencate. Per conoscere tutte le offerte potete cliccare e sfogliare qui il nuovo volantino Scegli tu Coop.

